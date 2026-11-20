प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार (20 नवंबर, 2026) को शाम लगभग 5:30 बजे नई दिल्ली के पुराना किला में 'शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के सभ्यता संवाद मंच (Civilizational Dialogue Forum) के पहले संस्करण का उद्घाटन करेंगे. इस अवसर पर प्रधानमंत्री वहां उपस्थित सभी लोगों को संबोधित करेंगे.

इस तीन दिवसीय कार्यक्रम का मकसद क्षेत्र की समृद्ध और परस्‍पर जुड़ी सभ्‍यतागत विरासत का उत्‍सव मनाना, लोगों के बीच संबंध मजबूत करना और एक-दूसरे की संस्‍कृतियों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा देना है.

सभ्‍यताओं के बीच संवाद

उद्घाटन समारोह में सांस्‍कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा. इस कार्यक्रम में सभ्‍यताओं के बीच संवाद को दर्शाया जाएगा. कार्यक्रम में म्यूजिक, डांस, विजुअल नेरेटिव और अन्‍य लोगों तक इसे पहुंचाने का संगम देखने को मिलेगा. इस कार्यक्रम में भारत की पुरातात्त्विक, कलात्‍मक और साहित्‍यिक विरासत की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी.

दर्शाया जाएगा दिल्‍ली का इतिहास

इस कार्यक्रम का शीर्षक है अस्‍तित्‍व. हमारे अस्‍तित्‍व का मूल भाव. यह प्रदर्शनी ईसा पूर्व 1200 से 1200 ईसवी तक के दिल्‍ली के इतिहास को पुरातत्‍व संबंधी प्रमाणों के जरिए दिखाएगी. डायलॉग फॉरम में 21 और 22 नवंबर को 4 विभिन्‍न विषयों के सत्र होंगे. इस दौरान विद्वान, शिक्षाविद, विषय-विशेषज्ञ और सांस्‍कृतिक प्रतिनिधि विचार-विमर्श करेंगे. संगीत, प्रदर्शन कलाओं, वस्‍त्रों, खान-पान और पारम्‍परिक खेलों जैसी सांस्‍कृतिक अभिव्‍यक्‍तियों पर भी चर्चा होगी.

महाभारत स्क्रॉल का प्रदर्शन

इसमें 1200 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक के पुरातात्विक साक्ष्यों, जैसे खुदाई में मिले अवशेष, कलाकृतियां, वास्तुकला के टुकड़े और अन्य महत्वपूर्ण खोजों के माध्यम से दिल्ली के इतिहास को गहराई से प्रस्तुत किया जाएगा.

दिल्ली के पुराने किले में महाभारत स्क्रॉल पैवेलियन-अनंत थीम पर 18वीं सदी का एक दुर्लभ महाभारत स्क्रॉल प्रदर्शित किया जाएगा, जो भारत की समृद्ध महाकाव्य और कलात्मक परंपराओं को दर्शाता है. यह पैवेलियन दर्शकों को महाभारत की कालजयी कथा और भारतीय कला की बारीकियों से रूबरू कराएगा.

पुराना किला दिल्ली में मथुरा रोड के नजदीक स्थित है. यह 16वीं शताब्दी का एक ऐतिहासिक पत्थर का किला है. इसे मुगल बादशाह हुमायूं ने दीनपनाह के रूप में शुरू किया था. पर्यटकों के लिए ये सुबह 7 से शाम 5 बजे तक खुला रहता है.

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