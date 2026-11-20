'उत्सव प्रदेश' के युवाओं ने अनवरत चौथे दिन अध्यात्म, देशभक्ति व भारतीय संस्कृति के रंग बिखेरे. 'योगी की पाती' के 50 सप्ताह पूर्ण होने पर युवा मंच 'रंग दे बसंती' की ओर से 1090 चौराहे पर गुरुवार को भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, जिसमें युवा व नवोदित कलाकारों के सपनों को उड़ान मिली. गणेश वंदना से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ. कलाकारों ने गीत-नृत्य से देर रात तक श्रोताओं को झूमने पर विवश कर दिया. युवाओं के हुनर की दर्शकों ने जमकर सराहना की.

फोक मीडिया फाउंडेशन की तरफ से खुशी एंड टीम के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से मन मोह लिया. सबसे पहले गणेश वंदना 'ओ गणनायक' पर अविजित सिंह, संध्या, हीना, ज्योति ने भावपूर्ण नृत्य कर गणपति के चरणों में श्रद्धा निवेदित की. इसके पश्चात युवा गायक साहिल श्रीवास्तव ने देवा श्री गणेशा, सत्यम शिवम सुंदरम आदि भजन प्रस्तुति कर बाबा के चरणों में बुद्धि-विवेक देने की प्रार्थना की.

पार्श्व गायक जावेद ने एक राधा-एक मीरा भजन के माध्यम से अपनी भावपूर्ण प्रस्तुति दी. जावेद ने मेरे देश की धरती, चक दे इंडिया, जहां डाल-दाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, आदि देशभक्ति से रचे-बसे गीतों पर खूब ताली बटोरी.



झूम उठे श्रोता, मोबाइल की लाइट जलाई, जमकर नाचे लोग

खुशी एंड टीम की संध्या, हीना, ज्योति, निष्ठा, निक्की ने डांडिया व गरबा पर श्रोताओं को खड़े होकर नृत्य करने पर विवश कर दिया. श्रोताओं ने मोबाइल की लाइट जलाकर खूब नृत्य किया और माहौल को खुशनुमा बना दिया. इन कलाकारों ने 'सैयां मिले लरिकइयां मैं का करूँ' पर नृत्य कर अवधी की मिट्टी की खुशबू से पूरे पंडाल की वाहवाही लूटी. सिया जी बहिनिया हमार हो, राम लगिहैं पहुंनवा पर लोक कलाकार संध्या, हीना, ज्योति, निष्ठा, निक्की, खुशी, विनय-नितिन ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम व मां सीता के विवाह बंधन को दर्शकों तक पहुंचाया. यशराज एंड टीम बैंड ने लाइव प्रस्तुति दी. यशराज गुप्ता ने बॉलीवुड गाने प्रस्तुत किए. जैसे जैसे रात बढ़ती गई, बॉलीवुड व सूफी की मस्ती उनके गीतों में चढ़ती गई. देर रात तक श्रोताओं ने इसका आनन्द लिया. गिटार पर अभिषेक व अभिनव, कीबोर्ड पर सुमित, ड्रम पर रघु ने संगत की. संचालन अंबुज ने किया.

'योगी आए तो गुंडों का सफाया हुआ'

प्रदेशवासियों ने इस अवसर पर 'योगी की पाती' का अवलोकन किया और प्रदर्शनी में लगे कैनवास पर अपने मनोभाव भी लिखे. अनुपम कृष्ण ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सदाशयता की सराहना की. रोहित गुप्ता ने लिखा कि योगी हैं तो गुंडों का सफाया हुआ. एक प्रशंसक ने मनोभाव प्रकट किया 'वी लव योगी बाबा', अंशिका ने 'वी लव बुलडोजर बाबा', पुलकित ने लिखा कि 'वन गोल-वन मिशन- योगी 3.0' लिखकर मनोभाव प्रकट किया. इसके अतिरिक्त अन्य लोगों ने भी अपने 'मन की आवाज' को लेखनी के जरिये शब्द दिए.