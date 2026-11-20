अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अपने संगठन में बड़ा फेरबदल किया है. जिसके तहत पार्टी ने देशभर में सचिवों की नई सूची जारी की है. पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की मंजूरी के बाद पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कुल 81 सचिवों की नियुक्ति की है और उन्हें पार्टी की अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं. इन सभी की जिम्मेदारियों को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है.

कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार देर शाम को इसकी सूची जारी कर दी है. इस फेरबदल में उत्तर प्रदेश को अहम स्थान दिया है. इसके तहत यूपी में छह को एआईसीसी सचिवों को नियुक्त किया गया है. जो प्रदेशभर में पार्टी के संगठन को और मज़बूत करने का काम देखेंगे और पार्टी के विस्तार पर जोर देंगे. जबकि उत्तराखंड में दो नए सचिवों की नियुक्ति की गई है.

यूपी में छह सचिव किए गए नियुक्त

कांग्रेस पार्टी ने अभिषेक दत्त, वरुण चौधरी, कुणाल चौधरी, जगदीश चंद्र जांगिड़, अब्दुल हनन और संजीव आर्य सचिव बनाया है. इन सभी सचिवों के ऊपर चुनाव से पहले पार्टी को ज़मीन स्तर पर काम करने की जिम्मेदारी होगी. इसके साथ ही पार्टी ने सोशल मीडिया पर प्रचार, संचार, मीडिया और डिजिटल मीडिया जैसे अहम विभागों के लिए सचिव नियुक्त किए हैं. उत्तराखंड में मनोज यादव और सुरेंद्र शर्मा को सचिव बनाया गया है.

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. इससे पहले सचिवों की नियुक्ति को काफी अहम माना जा रहा है. नए सचिवों को नियुक्त किए जाने की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है. जिसके बाद ये सभी चुनाव के देखते हुए प्रदेश में काम में जुट जाएंगे.

बता दें कि यूपी में अगले साल 2027 में चुनाव होने हैं. काँग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है. दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है. हालांकि अभी तक कोई फ़ाइनल फैसला नहीं हो पाया है लेकिन, काँग्रेस ने 181 सीटों पर दावा किया है. वहीं सपा का कहना है कि सीट जीतने वाले उम्मीदवार के हिसाब से तय होगी.