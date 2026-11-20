उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरे के बीच एक बार फिर से मौसम बदलने वाला है. बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान अकवान का असर यूपी के भी कई हिस्सों में देखने को मिल सकता है. जिसके चलते पूर्वांचल के कई जिलों में अगले दो दिन आंधी और तेज हवाओं के साथ बारिश होने का अलर्ट जारी किया है. इस दौरान गरज चमक के साथ कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती हैं, जिससे आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ जाएगी.

मौसम विभाग के मुताबिक़ यूपी में आज 20 नवंबर को प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वांचल दोनों संभागों में मौसम शुष्क रहेगा. इस दौरान सुबह के समय प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में छिछला से मध्यम कोहरा रहने का अनुमान जताया गया है. कोहरे की वजह से ग्रामीण और खुले इलाकों में विजिबिलिटी काफी कम रह सकती हैं ऐसे में वाहन चलाने में भी परेशानी हो सकती हैं.

यूपी में ठंड के साथ बढ़ा कोहरा

यूपी में आज अयोध्या, गोंडा, गोरखपुर, आजमगढ़, जौनपुर, गाज़ीपुर, मऊ, बलिया, बहराइच, श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज व आसपास के इलाकों में कोहरा छाए रहने का अनुमान हैं. राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहां आज मौसम शुष्क रहेगा. सुबह से ही आसमान साफ़ रहने का अनुमान हैं. दिन चढ़ने के साथ धूप निकलेगी और दिन भर मौसम साफ़ रहेगा. लखनऊ में आज अधिकतम तापमान 27 और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

नोएडा-गाजियाबाद, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, कानपुर, मेरठ, बदायूं, सँभल में भी आज मौसम साफ रहेगा, कहीं कोई बारिश या बादल का अलर्ट नहीं दिया गया है. इन जिलों में भी दिन के समय धूप निकलेगी और मौसम सामान्य रहेगा.

21-22 नवंबर को इन जिलों में होगी बारिश

21 नवंबर से यूपी के मौसम में बदलाव होने जा रहा है. शनिवार को चक्रवाती तूफ़ान अकवान का असर पूर्वांचल के कुछ जिलों पर दिखाई देगा. जिसके चलते लखनऊ समेत 33 जिलों में बारिश होने का अनुमान जताया है. वाराणसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाज़ीपुर और बलिया में अनेक जगहों पर बिजली की चमक के साथ तेज बारिश होने का यलो अलर्ट जारी किया गया. 22 नवंबर को भी कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

बीते 24 घंटों में कानपुर प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा, जबकि हरदोई, मुज़फ़्फ़रनगर, मेरठ और फ़तेहपुर भी प्रदेश के सबसे ठंडे जिले रहे. मौसम विभाग के मुताबिक़ अगले तीन दिनों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में कोई बड़ी बदलाव नहीं होगा. इसके बाद 2-3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने का अनुमान है. वहीं न्यूनतम तापमान में 3-5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आएगी.