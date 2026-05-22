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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडBSP चीफ मायावती के घर पहुंचे कांग्रेस नेता, BJP को मिल गया मौका! केशव प्रसाद मौर्य ने कर दिया बड़ा दावा

BSP चीफ मायावती के घर पहुंचे कांग्रेस नेता, BJP को मिल गया मौका! केशव प्रसाद मौर्य ने कर दिया बड़ा दावा

Keshav Prasad Maurya Statement: केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा और कांग्रेस में परिवारवाद के अलावा कोई साम्यता नहीं है. दावा किया कि साल 2027 में इनका राजनीतिक सूपड़ा साफ होना तय है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 22 May 2026 04:23 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में चुनावी साल से पहले से नेताओं के बीच बयानबाजी तेज होती जा रही है, कांग्रेस नेता राजेंद्र पाल गौतम, बाराबंकी सांसद तनुज पुनिया के बहुजन समाज पार्टी (बसपा) चीफ मायावती के घर पहुंचने और वहां बैरंग लौटाए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी को इंडिया अलायंस पर जुबानी हमला करने का मौका मिल गया है.

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर बड़ा जुबानी हमला बोला है. केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा और कांग्रेस में परिवारवाद के अलावा कोई साम्यता नहीं है.

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि दोनों दलों में आपस में न कोई भरोसा है और न ही कोई तालमेल है. उनके बीच एक ‘अवसरवादी मेल’ है.  उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जनता 2017 में इनके ‘स्वार्थी ठगबंधन’ की हवा निकाल चुकी है.

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2027 में सपा-कांग्रेस की राजनीति का होगा सूपड़ा साफ- केशव प्रसाद मौर्य

केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया है कि, साल  2027 में इनका राजनीतिक सूपड़ा साफ होना तय है. जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है कि सपा-कांग्रेस का मतलब है परिवारवाद, तुष्टीकरण और पिछड़ेपन की राजनीति है. उन्होंने कहा कि भाजपा विकास, सुशासन, सुरक्षा और गरीब कल्याण के दम पर जनता का भरोसा जीत रही है. यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने 2027 में फिर प्रचंड बहुमत से तीसरी बार भाजपा सरकार बनाने का मन बना लिया है.

मायावती से मिलने पहुंचे थे कांग्रेस नेता राजेंद्र पाल गौतम

दरअसल, कांग्रेस के एससी डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम समेत कई नेता  मायावती से मिलने, उनके लखनऊ स्थित आवास पहुंचे थे. इसके बाद 20 मई को यह मामला सार्वजनिक होते ही कांग्रेस संगठन के भीतर भी हलचल बढ़ गई. हालांकि, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा था कि इस दौरे की पार्टी से कोई अनुमति नहीं ली गई थी. वहीं यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा था कि संबंधित नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.

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Published at : 22 May 2026 04:23 PM (IST)
Tags :
UP NEWS UP POLITICS KESHAV PRASAD MAURYA
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