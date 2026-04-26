यूपी में प्रचंड गर्मी का दौर जारी, लोगों का जमकर सता रही लू, जानें मौसम की ताजा अपडेट

उत्तर भारत के बड़े हिस्से में भीषण गर्मी की लहर जारी है, जिससे लोग भीषण तापमान और शुष्क, झुलसा देने वाली हवाओं के कारण परेशान हैं. भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार, निकट भविष्य में राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, शनिवार को भी भीषण गर्मी और असुविधा जारी रही.

इसी बीच उत्तर प्रदेश के 32 जिलों में भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की गई है. पिछले 24 घंटों में शहर के तापमान में मामूली उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा, जबकि अधिकतम तापमान 42 से 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया.

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यूपी में कैसा रहेगा आज का मौसम (UP Weather Today)

उत्तर प्रदेश में रविवार (26 अप्रैल) को ज्यादातार इलाकों में लू की संभावना है. इसके लिए मथुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी समेत 19 जिलों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं कई जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है. रात में लगातार गर्मी परेशान कर रही है.

यूपी में आज बारिश की कोई संभावना नहीं है. अधिकतम तापमान 43 डिग्री का आंकड़ा छू सकता है. जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक पहुंचने की उम्मीद है. यूपी में 6 किलो मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की उम्मीद है. दिन भर मौसम साफ रहेगा. दोपहर में गर्मी, उमस और धूप का कहर देखने को मिलेगा.

यूपी में भीषण गर्मी की चेतावनी

उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की गई है, जहां लंबे समय से भीषण गर्मी पड़ रही है. मौसम विभाग के अनुसार, ये स्थितियां 25 अप्रैल तक बनी रहने की संभावना है, जिससे दिन और रात दोनों के तापमान प्रभावित होंगे. मौसम विभाग ने 32 जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की गई है.

इन जिलों में प्रयागराज, सोनभद्र, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, पीलीभीत, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर, आज़मगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और शाहजहांपुर शामिल हैं. अधिकारियों ने निवासियों को गर्मी से संबंधित बीमारियों के प्रति सावधानी बरतने की सलाह दी है.

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