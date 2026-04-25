Bulandshahr News: बुलंदशहर में इश्क का खौफनाक अंजाम, प्रेमी और उसके भाई पर युवती को पेट्रोल डालकर जलाने का आरोप
Bulandshahr News In Hindi: बुलंदशहर में प्रेम प्रसंग को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि युवती आग से झुलस गई. प्रेमी और उसके भाई पर पेट्रोल डालकर जलाने का आरोप लगा, पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग का मामला अचानक हिंसक मोड़ ले बैठा. शिकारपुर निवासी एक युवती को जब पता चला कि उसके प्रेमी आशीष की शादी कहीं और तय की जा रही है, तो वह सीधे उसके घर पहुंच गई. यहां पहुंचते ही दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते गंभीर विवाद में बदल गई.
बताया जा रहा है कि युवती और उसके प्रेमी आशीष के बीच लंबे समय से संबंध थे. लेकिन शादी की बात सामने आने के बाद हालात बिगड़ गए. मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार, विवाद के दौरान युवती ने गुस्से में खुद को आग लगाने की बात कही. इसी बीच हालात इतने बिगड़ गए कि वह संदिग्ध परिस्थितियों में आग की चपेट में आ गई और बुरी तरह झुलस गई.
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परिजनों का गंभीर आरोप
घटना के बाद युवती की मां ने गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि जब उनकी बेटी ने खुद को पेट्रोल डालकर जान देने की बात कही, तो आशीष और उसके भाई विवेक ने उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. इस आरोप के बाद मामला और भी गंभीर हो गया है और पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है.
पुलिस ने पहुंचकर बचाई जान
घटना की सूचना तुरंत डायल 112 पर दी गई. सूचना मिलते ही अहमदगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर हालत में युवती को अस्पताल में भर्ती कराया. प्राथमिक इलाज के बाद उसकी हालत को देखते हुए उसे हायर मेडिकल सेंटर रेफर कर दिया गया है.
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पुलिस के मुताबिक, इस पूरे मामले में तहरीर मिल गई है और मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है. शुरुआती जांच में प्रेम प्रसंग की पुष्टि हुई है, लेकिन आग लगने की असली वजह क्या थी, इसे लेकर पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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Source: IOCL