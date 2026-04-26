राघव चड्ढा पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कुछ लोगों को लालच देकर...'

राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा समेत आम आदमी पार्टी (AAP) के दो-तिहाई राज्यसभा सांसदों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के दावे ने राजनीतिक माहौल गरमा दिया है. इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने खुलकर प्रतिक्रिया दी है.

अखिलेश यादव ने कहा कि किसी भी पार्टी को खड़ा करना बहुत मेहनत का काम होता है. नेता और कार्यकर्ता दिन-रात मेहनत करते हैं, तब जाकर जनता उन्हें जिताती है. उन्होंने कहा कि जीत के बाद वही चुने हुए विधायक राज्यसभा के सांसद बनाते हैं, ऐसे में पार्टी छोड़ना दुख देने वाला होता है.

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एजेंसियों और लालच का लगाया आरोप

उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले भी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल किया गया है. उनके मुताबिक, कुछ लोगों को लालच देकर या दबाव बनाकर पार्टियां तोड़ने की कोशिश होती रही है. अखिलेश ने दावा किया कि उनकी पार्टी के साथ भी पहले ऐसा हो चुका है.

'अब हम और AAP एक जैसी स्थिति में'

अखिलेश यादव ने कहा कि अब आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी एक ही तरह की परिस्थितियों से गुजर रही हैं. उन्होंने कहा कि हमारे लोगों ने भी हमें छोड़ा था, अब उनके साथ भी वैसा ही हो रहा है. उन्होंने इसे एक कॉमन पैटर्न बताया.

पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने बयान में कहा कि मौजूदा सरकार के खिलाफ असली लड़ाई गरीब ही लड़ सकता है. उनका कहना था कि आम जनता ही इस तरह की राजनीति का जवाब दे सकती है, क्योंकि वही सबसे ज्यादा प्रभावित होती है.

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सियासत में बढ़ी हलचल

AAP सांसदों के पाला बदलने की चर्चा से विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों में हलचल तेज हो गई है. आने वाले दिनों में यह मुद्दा और ज्यादा तूल पकड़ सकता है, क्योंकि इससे राज्यसभा की ताकत और राजनीतिक समीकरणों पर असर पड़ सकता है.