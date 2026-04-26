'24 घंटे में गन्ना भुगतान, बनेगा किसान फंड', 2027 चुनाव से पहले अखिलेश यादव का बड़े वादे

समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार (25 अप्रैल) को दावा किया कि 2027 में उनकी पार्टी की सरकार बनने पर गन्ना किसानों का भुगतान 24 घंटे के भीतर किया जाएगा और इसके लिए 15 हजार करोड़ रुपये का किसान रिवॉल्विंग फंड बनाया जाएगा.

पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा, “जैसे ही किसान के हाथ में पर्ची आएगी, उसी समय उसके खाते में भुगतान कर दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि इसके लिए रिवॉल्विंग फंड बनाया जाएगा, जिससे किसानों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

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किसान कर्ज और राहत के लिए कानून

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के कर्ज को लेकर कानून बनाकर राहत दी जाएगी. इसके साथ ही फसल बीमा, मुफ्त सिंचाई और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुनिश्चित करने का भी वादा किया.

अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सपा सरकार के दौरान किसानों को मिलने वाली कई सुविधाएं मौजूदा सरकार ने समाप्त कर दीं. उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे के किनारे मंडियों का विकास रुक गया है और कृषि ढांचे को आगे नहीं बढ़ाया गया.

सपा प्रमुख ने कहा कि बढ़ती लागत के कारण खेती घाटे का सौदा बनती जा रही है. किसान खाद, बीज और डीजल महंगे दामों पर खरीदने को मजबूर हैं.

उन्होंने कहा कि अमेरिका से समझौते के बाद बड़े पैमाने पर कृषि उत्पाद भारत में आए तो राज्य के किसान संकट में पड़ सकते हैं. जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात करते हुए यादव ने कहा कि किसानों को अनुसंधान केंद्रों से जोड़कर बेहतर बीज और कम रासायनिक उर्वरकों के उपयोग की दिशा में काम किया जाएगा. अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से संबंधित एक वीडियो साझा करते हुए इटावा सफारी को लेकर उनकी आलोचना की.

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‘स्मार्ट गांव’ विकसित करने की बात

उन्होंने ‘स्मार्ट सिटी’ की तर्ज पर ‘स्मार्ट गांव’ विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि सपा सरकार बनने पर इस दिशा में काम किया जाएगा. साथ ही नहरों की सफाई को लेकर पूछे गए सवाल पर यादव ने कहा कि इस दिशा में अपेक्षित कार्य नहीं हुआ है.

अन्य राजनीतिक सवालों पर उन्होंने कहा कि चुनाव में जीत कार्यकर्ताओं की मेहनत से तय होती है और उनकी पार्टी जमीनी स्तर पर काम कर रही है.