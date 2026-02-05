हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयोगी सरकार में लौटा गुप्तारघाट का वैभव! पर्यटन विकास में आई तेजी, होली तक खुलेगा ओपन एयर थियेटर

योगी सरकार में लौटा गुप्तारघाट का वैभव! पर्यटन विकास में आई तेजी, होली तक खुलेगा ओपन एयर थियेटर

Up: अयोध्या के गुप्तारघाट का तीसरा चरण अंतिम दौर में है. करीब 18.34 करोड़ की लागत से बन रहा ओपन एयर थियेटर होली तक खुल सकता है, जिसमें रावण वध, हनुमान और जटायु की मूर्तियां रामायण को जीवंत बनाएंगी.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 05 Feb 2026 02:37 PM (IST)
Up news: अयोध्या में गुप्तारघाट का वैभव पुनः लौट रहा है. पर्यटन विकास तेजी से हो रहा है.  योगी सरकार की रामराज्य की परिकल्पना के अनुरूप आने वाले दिनों में गुप्तारघाट का हर एक नजारा त्रेता युग को जोड़ता दिखेगा. क्योंकि सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल इस महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल पर तीसरे चरण का विकास कार्य अब अंतिम दौर में पहुंच गया है. विशेष रूप से यहां बन रहा ओपन एयर थियेटर संभवतः होली तक जनता के लिए खोल दिया जाएगा. इस थियेटर के साथ रावण वध, हनुमान और जटायु की भव्य मूर्तियां भी तैयार हो चुकी हैं, जो रामायण की भावना को जीवंत रूप से दर्शाएंगी.

गुप्तारघाट ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है. मान्यता है कि भगवान राम ने इसी घाट से जल समाधि ली थी और यहां अंतिम बार सरयू नदी में प्रवेश किया था. राम भक्तों के लिए यह स्थान आस्था का केंद्र है. योगी सरकार ने इसे विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र बनाने का संकल्प लिया है. पहले दो चरणों में बड़े पैमाने पर विकास हो चुका है, जिसमें घाट का सौंदर्यीकरण, वॉटर स्पोर्ट्स सुविधाएं, आधुनिक पार्क, योग-ध्यान केंद्र आदि शामिल हैं. अब तीसरे चरण में कुल 1833.63 लाख रुपये की लागत से अंतिम छोर का काम चल रहा है.

जानिए, क्या क्या बन रहा है तीसरे चरण में

तीसरे चरण में मुख्य रूप से पार्किंग क्षेत्र, पाथवे, टिकट घर, गार्ड रूम, टॉयलेट ब्लॉक, किचन के फिनिशिंग कार्य प्रगति पर हैं. साथ ही इंटरप्रिटेशन सेंटर, अन्य स्ट्रक्चरल म्यूरल्स (भित्ति चित्र), बाउंड्री वॉल का काम भी तेजी से चल रहा है. सबसे आकर्षक हिस्सा ओपन एयर थियेटर है, जहां फिनिशिंग, विद्युतीकरण और हॉर्टिकल्चर का कार्य जारी है. इस थियेटर में रामायण से जुड़े नाटक, भजन-कीर्तन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और रामलीला जैसे आयोजन होंगे. यहां रावण वध का दृश्य, हनुमान की विशाल प्रतिमा और जटायु की मूर्ति पर्यटकों को राम कथा की याद दिलाएंगी. ये मूर्तियां पहले से ही तैयार हैं और थियेटर के परिसर में स्थापित की जा रही हैं. 

मनोरंजन का प्रमुख केंद्र भी बनेगा गुप्तारघाट

आगामी दिनों में गुप्तारघाट न केवल धार्मिक, बल्कि सांस्कृतिक और मनोरंजन का भी प्रमुख केंद्र बन जाएगा. योगी सरकार का फोकस अयोध्या को ग्लोबल टूरिज्म हब बनाने पर है. राम मंदिर के बाद गुप्तारघाट का यह विकास राम नगरी की चमक को और बढ़ाएगा. यहां आने वाले श्रद्धालु सरयू के किनारे शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ-साथ आधुनिक सुविधाओं का आनंद ले सकेंगे. ओपन एयर थियेटर से शाम के समय रामायण आधारित प्रदर्शन देखना एक अनोखा अनुभव होगा.

फरवरी में परियोजना पूरा करने का लक्ष्य

यह परियोजना पर्यटन विभाग की है. यूपी प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड इस परियोजना को क्रियान्वित कर रहा है. अयोध्या परियोजना प्रबंधक मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि अब तक 90 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है. परियोजना में कुछ विलंब हुआ है, क्योंकि कार्यों में बढ़ोतरी की गई. मूल लक्ष्य से दो महीने पीछे चल रही यह परियोजना अब फरवरी 2026 में पूरी हो जाएगी. होली के आसपास या होली तक (मार्च 2026) यह ओपन एयर थियेटर और पूरा परिसर श्रद्धालुओं व पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा. 

Published at : 05 Feb 2026 02:37 PM (IST)
Embed widget