यूपी सरकार अंबेडकर विरासत की सुरक्षा के लिए लागू करेगी नई नीति, CM योगी का मंच से ऐलान

लखनऊ में महापरिनिर्वाण दिवस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉ. भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी प्रतिमाओं की सुरक्षा के लिए राज्यभर में नई व्यवस्था लागू करने का महत्वपूर्ण ऐलान किया.

सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जहां-जहां बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर जी की मूर्तियां लगी हुई हैं, हमारी सरकार उन मूर्तियों की सुरक्षा की व्यवस्था करेगी. CM योगी ने कहा कि जहां भी अंबेडकर की प्रतिमाएं हैं, वहां बॉउंड्री वॉल और छत बनाकर उन्हें सुरक्षित रखा जाएगा. इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस की पुरानी नीतियों पर निशाना साधते हुए बाबा साहेब की चेतावनियों को याद किया और समाज को उनके बताए मार्ग पर एकजुट होकर चलने का संदेश दिया.

जब कांग्रेस नेता ने वंदे मातरम गाने से किया था इंकार

कार्यक्रम के दौरान CM योगी ने कहा कि बाबा साहेब ने हमेशा न्याय, समानता और बंधुत्व का संदेश दिया और राष्ट्रहित के खिलाफ किसी भी नीति को स्पष्ट रूप से खारिज किया. उन्होंने 1923 का वह प्रसंग याद दिलाया जब कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने वंदे मातरम गाने से इंकार किया था और येरुशलम में अंतिम समय बिताने की इच्छा जताई थी. CM योगी के अनुसार, बाबा साहेब ने ऐसे व्यक्ति को भारत के हित में न मानते हुए चेताया था कि जो व्यक्ति भारत की धरती पर जन्म लेकर उसे पवित्र नहीं मानता, उसका कोई भी वक्तव्य देशहित में नहीं हो सकता.

मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ तत्व आज भी बाबा साहेब की प्रतिमाओं को क्षति पहुंचाने की कोशिश करते हैं, इसलिए सरकार उन्हें सुरक्षित और सम्मानित रखने के लिए हर कदम उठा रही है. उन्होंने घोषणा की कि हर प्रतिमा पर छत, सुरक्षा घेराबंदी और आवश्यकतानुसार निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी. इस कार्यक्रम में डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्या, ब्रजेश पाठक और मंत्री असीम अरुण भी मौजूद रहे, जिन्होंने बाबा साहेब के विचारों और उनके संघर्षों पर प्रकाश डाला.

कांग्रेस ने पहले बाबा साहेब को हराने का काम किया- ब्रजेश पाठक

डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने कहा कि बाबा साहेब ने दलितों, OBC और वंचित समुदायों को मुख्यधारा में लाने के लिए आजीवन संघर्ष किया और सभी को वोट देने का अधिकार दिलाया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले बाबा साहेब को हराने का काम किया था, जबकि समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल में दलितों के अधिकारों को कमजोर किया. पाठक ने आरोप लगाया कि सपा के नेताओं ने कभी अंबेडकर को भूमि माफिया तक कहा था. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा साहेब से जुड़े पंचतीर्थ को विकसित किया, और आज केंद्र तथा राज्य सरकार उनके सपनों को पूरा करने के मिशन पर संयुक्त रूप से काम कर रही हैं.

बाबा साहेब का दिया संविधान आज भी भारत की शक्ति- केशव प्रसाद मौर्य

इसी क्रम में डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि बाबा साहेब का दिया संविधान आज भी भारत की शक्ति है और मोदी-योगी सरकार उनके बताए आदर्शों पर कार्य कर रही है. उन्होंने कहा कि 2029 में संसद और विधानसभाओं में 33% महिलाएं होंगी, जो बाबा साहेब के समानता के सिद्धांत को मजबूत करती है. मौर्या ने मतदाता सूची के शुद्धिकरण के अभियान का भी उल्लेख करते हुए कहा कि सही मतदाता सूची से लोकतंत्र मजबूत होगा और जनता सच्ची श्रद्धांजलि बाबा साहेब को तभी देगी जब वह मतदान अधिकार का संरक्षण करेगी.

महोत्सव में मंत्री असीम अरुण ने कहा कि बाबा साहेब ने जाति नहीं, बल्कि खुद को भारतीय बताने की पहचान पर जोर दिया और आज का दिन उनके बताए रास्ते पर चलने के संकल्प को दोहराने का अवसर है. उन्होंने कहा कि CM योगी ने किन्नर समाज, बुक्शा जनजाति और घूमन्तू समुदाय को मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. कार्यक्रम के अंत में CM योगी ने कहा कि उनकी सरकार जल्द ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के न्यूनतम मानदेय पर फैसला लागू करेगी और दलित बस्तियों की कनेक्टिविटी मजबूत की जाएगी. उन्होंने जोर देकर कहा कि बाबा साहेब से प्रेरित होकर मोदी सरकार न्याय, समता और बंधुता पर आधारित समाज निर्माण की दिशा में तेजी से काम कर रही है.

CM योगी ने दोहराया कि यूपी सरकार हर प्रतिमा की सुरक्षा, संरक्षण और सम्मान सुनिश्चित करेगी और किसी भी तरह की शरारत बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि आज जो भी सुविधा जनता को मिल रही है, वह अंबेडकर की दूरदर्शी सोच और संविधान की मजबूत नींव का ही परिणाम है. कार्यक्रम का समापन बाबा साहेब को श्रद्धांजलि और उनके विचारों पर चलने के संकल्प के साथ हुआ.