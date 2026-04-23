UP 2027 के चुनाव में जीती बीजेपी तो कौन होगा सीएम? नितिन नवीन ने साफ कर दी तस्वीर
उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 के चुनाव के लिए बन रही रणनीतियों के बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने बड़ा बयान दिया है.
- भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 2027 यूपी चुनाव के चेहरे पर स्पष्टीकरण दिया.
- उन्होंने कहा योगी आदित्यनाथ ही भाजपा का प्रमुख चेहरा होंगे.
- नवीन ने योगी के नेतृत्व में यूपी के विकास की सराहना की.
- सुशासन, विकास और कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार की प्रशंसा की.
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में आगामी चुनाव का चेहरा कौन होगा.
नितिन नवीन से एक साक्षात्कार में पूछा गया कि आने वाले समय में यूपी में चेहरा सीएम योगी होंगे? इसके जवाब में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि देखिए, हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही सरकार चलती है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वही हमारा प्रमुख चेहरा होंगे.
नवीन ने कहा कि उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य को एक बेहतर और विकसित प्रदेश बनाने की दिशा में लगातार काम हुआ है. कभी अपराध, वसूली और जातिगत राजनीति के लिए पहचाने जाने वाला उत्तर प्रदेश आज विकास, एक्सप्रेसवे और मजबूत कानून-व्यवस्था के लिए जाना जा रहा है.
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उन्होंने कहा कि सरकार ने गवर्नेंस, डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ पर विशेष जोर दिया है, जिसके चलते राज्य आज देश के अग्रणी राज्यों में अपनी पहचान बना रहा है. आम जनता की प्राथमिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया गया है, जिसमें गरीबों के कल्याण से लेकर बड़े स्तर पर निवेश आकर्षित करने तक शामिल है.
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न्यूज़ 18 को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था को लेकर जो सख्ती दिखाई गई है, वह भी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों में गिनी जा रही है. इन सभी पहलुओं-विकास, निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर लॉ एंड ऑर्डर-के आधार पर यह माना जा रहा है कि राज्य में तीसरी बार सरकार बनाने की स्थिति मजबूत है.
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Source: IOCL