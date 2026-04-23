2027 में बनी सपा की सरकार तो भतीजे से कौन सा विभाग मांगेंगे शिवपाल? चाचा ने साफ कर दी तस्वीर

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच समाजवादी पार्टी के महासचिव और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव का बड़ा बयान दिया है. सपा नेता ने कहा कि उन्हें पार्टी में किसी बड़े पद की लालसा नहीं है. उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और वो उस पर काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस बार 2027 में यूपी में अखिलेश यादव की सरकार बनानी है.

दरअसल सपा नेता शिवपाल यादव ने अपनी विधानसभा क्षेत्र जसवंत नगर में भ्रमण के लिए निकले थे, इसी दौरान उसने सपा सांसद रामगोपाल यादव के उस बयान पर सवाल किया गया, जिसमें उन्होंने शिवपाल को बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की बात कही थी. इस पर शिवपाल यादव ने पार्टी में किसी भी तरह के को लेकर लालसा नहीं होने की बात कही.

बड़ा पद दिए जाने पर बोले शिवपाल यादव

शिवपाल यादव से जब पार्टी में कोई अहम पद दिए जाने को लेकर पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि "हमारे पास सभी पद रहे हैं. उन्होंने कहा कि आप जानते हों कि मैं प्रदेश अध्यक्ष भी रहा... नेता विपक्ष भी रहा... मैं मंत्री भी रहा हूं. सरकारें बनाई भी हैं. सरकारें कुछ बिगाड़ी भी हैं. बिगाड़कर फिर से बनाई भी हैं. हमें अब पद की कोई जरूरत नहीं है."

सपा नेता ने कहा कि हमें जो जिम्मेदारी मिलेगी और हमें तो जिम्मेदारी मिली हुई है. उन्होंने बताया कि हमें जिम्मेदारी मिली है कि अबकी बार 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है. भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से बाहर करना है और वो इस बार अखिलेश यादव को यूपी का मुख्यमंत्री बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

भाजपा सरकार पर साधा निशाना

शिवपाल यादव ने इस दौरान सपा सरकार के कार्यकाल का भी जिक्र किया और कहा कि सपा सरकारों में आम जनता की समस्याओं को प्राथमिकता दी जाती थी. किसी भी वर्ग की समस्याओं को सुना जाता था और बिना भेदभाव के उनका समाधान निकाला जाता था. शिवपाल सिंह यादव ने इस दौरान बीजेपी सरकार में महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि ये सरकार विपक्ष तवज्जो नहीं देती, यहीं नहीं प्रशासनिक स्तर पर भी अनियमितताएं बढ़ गई हैं.

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