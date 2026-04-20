Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अखिलेश यादव ने 2027 चुनाव के लिए INDIA गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर बयान दिया.

सपा प्रमुख ने कहा, 'मुद्दा सीट नहीं, जीतने की क्षमता है'.

उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने की संभावना जताई.

यह बयान कांग्रेस सांसद द्वारा सीतापुर में प्रत्याशियों के ऐलान के बाद आया.

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के लिए इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी INDIA में सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले पर बड़ा बयान दिया है.

सपा प्रमुख ने एक ओर जहां यह स्पष्ट किया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ गठबंधन रहेगा वहीं उन्होंने यह भी बताया कि सीटें किस आधार पर बांटी जाएगी.

हरियाणा स्थित रेवाड़ी पहुंचे अखिलेश से जब पत्रकारों ने पूछा कि सीटों का बंटवारा कैसे होगा, इस पर यूपी के पूर्व सीएम ने कहा 'हमारे लिए मुद्दा सीट की संख्या नहीं है; मुद्दा जीतने की क्षमता है. जो जीत सकते हैं, उन्हें टिकट मिलेगा.' यादव ने कांग्रेस के साथ गठबंधन में उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ने की संभावना के बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, 'इंडिया गठबंधन बना रहेगा, कांग्रेस हमारे साथ रहेगी.'

कन्नौज सांसद ने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के बाद उत्तर प्रदेश में सत्ता में वापस आएगी और उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि विपक्षी गठबंधन एकजुट रहेगा.

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सीतापुर सांसद ने कर दिया है बड़ा ऐलान

अखिलेश का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब राज्य स्थित सीतापुर में कांग्रेस के सासंद राकेश राठौर विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है. हालांकि प्रत्याशियों के ऐलान पर कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

उधर, अलग-अलग मौकों पर कांग्रेस की यूपी इकाई के अध्यक्ष अजय राय यह दावा कर चुके हैं कि उनकी तैयारी सभी तैयारी सभी 403 सीटों के लिए है.

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सूत्रों की मानें तो लोकसभा चुनाव में जीते हुए क्षेत्रों की विधानसभाओं पर अपना दावा ठोंक सकते हैं. बता दें लहायादव एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचे थे. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह पश्चिम बंगाल समेत इस समय कराए जा रहे विधानसभा चुनावों में हारने वाली है.