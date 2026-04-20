समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और पूर्व केंद्रीय मंत्री व भारतीय जनता पार्टी की नेता स्मृति ईरानी के बीच जुबानी जंग छिड़ती दिख रही है. स्मृति ईरानी ने सपा मुखिया को गोरखपुर से चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी, जिस पर सपा मुखिया ने तंज कसते हुए अपनी ही अंदाज़ में जवाब दिया और कहा कि वो कन्नौज का नाम बदलकर गोरखपुर कर देंगे.

दरअसल कुछ दिन पहले ही पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सपा अध्यक्ष को चुनौती देते हुए कहा था कि अगर अखिलेश यादव में दम है तो वो अपना गढ़ छोड़कर गोरखपुर से चुनाव लड़कर दिखाएं. उनके इस बयान को लेकर लखनऊ में जब पत्रकारों ने अखिलेश से सवाल किया तो उन्होंने व्यंग्य करते हुए जवाब दिया और कहा कि "मैं अपने कन्नौज का नाम बदल दूंगा गोरखपुर कर दूंगा."

महिला आरक्षण को लेकर बीजेपी पर हमला

अखिलेश यादव ने इस दौरान महिला आरक्षण बिल को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी पर ज़ोरदार हमला किया और महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पास नहीं होने के लिए सरकार और बीजेपी की बदनीयत को ज़िम्मेदार बताया. उन्होंने कहा कि महिलाएं अब ये समझ चुकी है कि ये बीजेपी का बहुत बड़ा षडयंत्र था और इनकी मंशा सही नहीं थी. उन्होंने इस हार को बीजेपी की हार बताया और कहा कि बीजेपी डर दिखाकर काम करती है.

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सपा अध्यक्ष और स्मृति में जुबानी जंग

अखिलेश यादव और स्मृति ईरानी के बीच वार-पलटवार की शुरुआत लोकसभा के विशेष सत्र से शुरू हुई थी, जब सपा अध्यक्ष ने महिला आरक्षण बिल और परिसीमन को लेकर बहस के दौरान अपनी बात रखते हुए स्मृति ईरानी का नाम लिए बिना कहा था "आपकी वो सास-बहू वाली तो हार गईं."

अखिलेश यादव के इस बयान पर स्मृति ईरानी ने भी एक्स पर पोस्ट कर पलटवार किा और कहा कि सुना है कि आज अखिलेश जी ने संसद में मुझे याद किया. अच्छा है जिनको राजनीति धरोहर में मिली वो उनको भी याद करते हैं जो अपने दम पर आसमान में सुराख करते हैं. जिसके बाद एक इंटरव्यू के दौरान स्मृति ईरानी ने अखिलेश यादव को गोरखपुर से चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी.

बता दें कि गोरखपुर सीट सीएम योगी आदित्यनाथ का गढ़ है जबकि कन्नौज समाजवादी पार्टी का किला माना जाता है. इस सीट पर सपा काफी मज़बूत स्थिति में है.

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