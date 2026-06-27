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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी चुनाव में ब्रज क्षेत्र को सियासी अखाड़ा बनाएगी बीजेपी! मिशन-27 में ओबीसी वोटर्स पर नजर

यूपी चुनाव में ब्रज क्षेत्र को सियासी अखाड़ा बनाएगी बीजेपी! मिशन-27 में ओबीसी वोटर्स पर नजर

UP Election 2027 को लेकर तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी का इस बार पूरा फोकस ब्रज क्षेत्र पर टिका हुआ हैं. योगी मंत्रीमंडल से लेकर पार्टी की नई कार्यकारिणी की टीम में यहां के नेताओं को जगह दी है.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 27 Jun 2026 09:06 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में इस बार 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का फोकस ब्रज की भूमि पर टिक गया है. अयोध्या और काशी के बाद भाजपा अब मथुरा को सियासत का अखाड़ा बनाने की कोशिश में जुट गई हैं. जहां श्रीकृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई के जरिए वो एक बार फिर से धर्म और राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर अपन सियासी जमीन मजबूत करने में लगी हैं. 

भाजपा के लिए अब मथुरा कितना अहम हो गया है. इसकी एक झलक यूपी बीजेपी की नई टीम के गठन में भी देखी जा सकती हैं, जिसमें पार्टी ने प्रदेश के दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले ब्रज भूमि को ख़ासतौर से महत्व दिया हैं. पार्टी की नई कार्यकारिणी में ब्रज क्षेत्र के नेताओं को खास प्रतिनिधित्व दिया गया है. ताकि इन्हें पार्टी के संगठन में महत्व देकर चुनावी तैयारियों को धार दी जा सके. 

बीजेपी की नई टीम में ब्रज भूमि का तवज्जो

बीजेपी ने नई कार्यकारिणी में ब्रज से दो नेता राम प्रताप सिंह, राजेश चौधरी को प्रदेश महामंत्री बनाया है तो वहीं बृज बहादुर, राजेश यादव, दुर्गविजय शाक्य एवं आलोक गुप्ता उपाध्यक्ष बनाए गए हैं. इसके अलावा विजय शिवहरे, सुहासिनी जायसवाल एवं यतेंद्र शर्मा समेत ब्रज से कुल नौ लोगों को मंत्री बनाकर संगठन में अहम पद दिए है. 

ओबीसी वोटरों पर भाजपा की नज़र

बीजेपी ने अपनी नई कार्यकारिणी में ओबीसी वर्ग को भी खासी जगह दी हैं. बीजेपी ने 12 जुलाई को मथुरा में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है ताकि ओबीसी वोटरों को साधा जा सके. ओबीसी मोर्चा के निवर्तमान अध्यक्ष और मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि हम मथुरा से यज्ञ और हवन करते हुए गोवंश और गो-पूजन कार्यक्रम से शुरुआत करेंगे. मतलब साफ़ है कि धर्म की ज़मीन पर बीजेपी जातीय समीकरण साधेगी. 

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2022 के चुनाव से ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ मथुरा को सियासी केंद्र में रखता आया हैं. ताकि इसे हिंदू चेतना का नया केंद्र बनाया जा सके. पिछले विधानसभा चुनाव में भी सीएम योगी ने इसी धरती से चुनाव का प्रचार शुरू किया था. यहीं नहीं सीएम योगी के मंत्रीमंडल में ब्रज का सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई है. 

योगी मंत्रिमंडल में यहां से 12 मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें वित्त मंत्री सुरेश खन्ना समेत बेबीरानी मौर्य, धर्मपाल सिंह, जयवीर सिंह, संदीप सिंह, जेपीएस राठौर, लक्ष्मीनारायण चौधरी, योगेंद्र उपाध्याय, धर्मवीर प्रजापति, अरुण सक्सेना समेत चार स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और दो राज्यमंत्री भी शामिल हैं. 

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 27 Jun 2026 09:06 AM (IST)
Tags :
BJP Yogi Adityanath UP Assembly Election 2027 UP Election 2027
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