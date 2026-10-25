UP चुनाव: बसपा को झटका! सपा में शामिल होंगे मायावती के करीबी पूर्व IAS

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं का दल बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है. सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी राम बहादुर पासी समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे. राम बहादुर पासी को कभी बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती का करीबी माना जाता था.

वह बसपा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे. अब उनके सपा में आने की चर्चा तेज है. इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बसपा के एक और नेता दारा सिंह प्रजापति भी समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेंगे.

बसपा से भाजपा और अब सपा तक का सफर

पूर्व IAS राम बहादुर पासी का राजनीतिक सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी से शुरू हुआ था. वह गोंडा के डीएम और लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी रहे थे. 2017 के विधान सभा चुनाव में लखनऊ की मोहनलालगंज (सुरक्षित) सीट से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा लेकिन हार गए. इसके बाद उन्होंने अपनी नागरिक एकता पार्टी बनाई थी. 2022 में विधान सभा चुनाव से पहले वह भाजपा में शामिल हो गए थे.

पश्चिमी यूपी में भी सपा की नजर

राम बहादुर पासी के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेता दारा सिंह प्रजापति के भी समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे. दारा सिंह प्रजापति के सपा में शामिल होने से पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने संगठन को मजबूत करेगी. दारा सिंह प्रजापति की राजनीति समाजवादी पार्टी से शुरू हुई थी. बाद में वे बहुजन समाज पार्टी से जुड़े और 2024 में मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा.

2027 के लिए सियासी तैयारी

समाजवादी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए संगठनात्मक स्तर पर अपनी तैयारियों में जुटी है. समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि उनके संपर्क में भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के कहीं और नेता संपर्क में है. जल्दी इन नेताओं को समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई जाएगी. बता दें कि यूुपी चुनाव से पहले सियासी घटनाक्रम जोरों पर हैं. नेताओं के दल बदलने का दौर लगातार जारी है.

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