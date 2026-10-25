'पीएम के माता-पिता का अपमान उचित नहीं', खरगे के 'बाप' वाले बयान पर बोली RLD

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बयान पर विवाद बढ़ गया है. जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इस बयान को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है, वहीं दूसरी राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी) के नेता रोहित अग्रवाल ने खरगे के बयान अलोचना की है. जयंत चौधरी की पार्टी के नेता ने कहा "राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन प्रधानमंत्री के माता-पिता का अपमान किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं है."

कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बयान की अलोचना करते हुए राष्ट्रीय लोक दल के नेता रोहित अग्रवाल ने कहा, "देश के प्रधानमंत्री के माता-पिता को अपमानित करना क्या कांग्रेस की राजनीतिक संस्कृति बन चुकी है? खरगे जी, आप उम्र और अनुभव दोनों में वरिष्ठ हैं। ऐसे में आपकी भाषा से सार्वजनिक जीवन में मर्यादा और गरिमा की अपेक्षा की जाती है."

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RLD नेता ने मल्लिकार्जुन खरगे से पूछा सवाल

उन्होंने सवाल करते हुए पूछा, "क्या आपको लगता है कि गाली-गलौज और व्यक्तिगत अपमान के सहारे आपके युवराज को सत्ता की कुर्सी मिल जाएगी? लोकतंत्र में जनता का विश्वास सेवा, नीतियों और काम से जीता जाता है, न कि किसी के परिवार का अपमान करके."

'पीएम की माता-पिता का अपमान उचित नहीं'

राष्ट्रीय लोक दल के नेता रोहित अग्रवाल कहा कि, "राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन प्रधानमंत्री के माता-पिता का अपमान किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं है. सार्वजनिक जीवन में भाषा की मर्यादा बनाए रखना हर नेता की जिम्मेदारी है."

खरगे ने पीएम मोदी के लिए क्या कहा?

दरअसल, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का एक वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में खरगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बेहद आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते सुनाई दे रहे हैं. वीडियो मल्लिकार्जुन खरगे आक्रामक लहजे में कह रहे हैं कि 'मोदी तो मोदी, मोदी का बाप भी जाएग'.

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