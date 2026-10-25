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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडPM मोदी को लेकर मल्लिकार्जुन खरगे के बयान पर CM योगी बोले- 'यह 145 करोड़...'

PM मोदी को लेकर मल्लिकार्जुन खरगे के बयान पर CM योगी बोले- 'यह 145 करोड़...'

PM मोदी को लेकर मल्लिकार्जुन खरगे के बयान पर CM योगी ने टिप्पणी की है. उन्होंने उनके इस बयान की कड़ी निंदा की है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 25 Oct 2026 08:23 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बयान पर बवाल मच गया है. इस बीच सीएम योगी ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा , "यह 145 करोड़ भारत वासियों की भावनाओं का अपमान है. भारतीय लोकतंत्र को शर्मसार करता यह कृत्य कांग्रेस की हताशा, निराशा, कुंठा और वैचारिक दिवालियापन का प्रमाण है."

सीएम योगी ने आगे कहा, "भारतीय राजनीति में 'अपशब्द' का पर्याय बन चुकी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिवंगत पिता के प्रति की गई अमर्यादित टिप्पणी अक्षम्य और घोर निंदनीय है." उन्होंने आगे कहा, "कांग्रेस को अविलंब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पर कठोर कार्रवाई करते हुए पूरे देश से क्षमा मांगनी चाहिए."

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी की निंदा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता पर कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान कांग्रेस की गिरती राजनीतिक संस्कृति का परिचायक है. कांग्रेस हताश और निराश हो चुकी है. जनता फिर सबक सिखाएगी."

 केशव प्रसाद मौर्य का कांग्रेस पर हमला

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की देशव्यापी और विश्वव्यापी लोकप्रियता से केवल गांधी परिवार ही नहीं, बल्कि पूरी कांग्रेस भी ‘मानसिक अवसाद’ से भर चुकी है."

उन्होंने कहा, "नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री को लेकर आए दिन आपा खोते ही रहते हैं. पहले कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री की माताजी का लगातार अपमान करते रहे हैं और अब गांधी परिवार की चापलूसी करने में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे भारतीय संस्कृति का गला घोंटकर दो कदम आगे बढ़ गए."

उन्होंने आगे कहा, "पीएम मोदी के दिवंगत पिताजी का भी अपमान कर बैठे. खरगे भारतीय राजनीति के दिग्गज नेता हैं, लेकिन गांधी परिवार को खुश करने के लिए वे कई बार अपनी उम्र और पद की ‘मर्यादा’ तक भूल चुके हैं."

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम में स्टेट्स टीम का हिस्सा हैं, जहां वे यूपी, पंजाब, बिहार समेत अन्य राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 25 Oct 2026 08:04 PM (IST)
Tags :
UP NEWS CONGRESS YOGI ADITYANATH
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