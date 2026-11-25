समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान कांग्रेस और सपा के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बड़ा बयान दिया है. दरअसल, लखनऊ जाने से पहले आजम खान ने कहा कि इस मामले में बड़े लोग आपस में तय कर लेंगे. बेहतर है कि सीटों के बंटवारे का फैसला बड़े नेताओं पर ही छोड़ दिया जाए.

आजम खान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर जो भी निर्णय होगा, वह बड़े नेता आपस में बातचीत करके तय करेंगे. उन्होंने कहा कि बड़े लोग आपस में तय कर लेंगे, अब हम जा रहे हैं बात करेंगे. बेहतर है ये बड़ों पर ही छोड़ दें.

कांग्रेस-सपा में तालमेल से जोड़कर देखा जा रहा बयान

आजम खान के इस बयान को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों के तालमेल को लेकर चल रही चर्चाओं से जोड़कर देखा जा रहा है. उनके लखनऊ रवाना होने के बाद राजनीतिक गलियारों में सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत और तेज होने की संभावना है. हालांकि, सीटों के बंटवारे को लेकर किसी अंतिम निर्णय की जानकारी सामने नहीं आई है.

पत्रकारों का जताया आभार

वहीं, आजम खान ने जेल से बाहर आने के बाद लगातार उनकी खबरें प्रसारित करने के लिए पत्रकारों का धन्यवाद भी किया. उन्होंने कहा कि जब से वह जेल से बाहर आए हैं, तब से लगातार उनकी खबरें चलाई जा रही हैं. इसके लिए वह सभी पत्रकारों के आभारी हैं.

सीट शेयरिंग पर सियासी चर्चाएं तेज

आजम खान ने कहा कि जेल से बाहर आने के बाद मीडिया ने उन्हें लगातार कवरेज दिया है और उनकी बातों को लोगों तक पहुंचाया है. उन्होंने सभी पत्रकारों का आभार जताते हुए धन्यवाद किया. आजम खान के लखनऊ रवाना होने और सीटों के बंटवारे पर दिए गए बयान को लेकर अब राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं.

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