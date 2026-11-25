निषाद पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठने और निषाद समाज के आरक्षण की मांग को लेकर खुलकर बात रखी. इसके साथ ही उन्होंने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता और कैबिनेट में अपने सहयोगी ओम प्रकाश राजभर पर मनमानी करने का आरोप भी लगाया.

एबीपी न्यूज़ के शिखर सम्मेलन में उन्होंने कहा कि जहां गलत हो रहा है, वहां न्याय दिलाने के लिए खड़ा होना जरूरी है. अगर उनके समाज या बहन-बेटियों के साथ गलत होगा तो वह आवाज उठाएंगे. संजय निषाद ने कहा कि वह लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग उठा रहे हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले में आरजीआई को पत्र लिखा था. उन्होंने मांग की कि सरकार निषाद समाज की गिनती कराए. अगर सरकार ऐसा नहीं कर रही है तो यह सही नहीं है. उन्होंने कहा कि बीजेपी के घोषणा पत्र में निषाद समाज के आरक्षण का मुद्दा शामिल था, इसलिए उसे लागू किया जाना चाहिए.

बीजेपी के साथ आकर भी इतिहास लिखा- संजय निषाद

संजय निषाद ने 13 जनवरी 2027 को निषाद समाज का बड़ा सम्मेलन आयोजित करने का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी संबंधित नेताओं को बुलाया जाएगा. सम्मेलन के जरिए संदेश दिया जाएगा कि जो निषादों की बात करेगा, निषाद पार्टी उसके साथ रहेगी. उन्होंने साफ किया कि यह बागी तेवर नहीं हैं, बल्कि वह जनता की आवाज सरकार तक और सरकार की बात जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं. अपने राजनीतिक सफर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सपा और बसपा के साथ रहकर भी इतिहास बनाया और बीजेपी के साथ आकर भी इतिहास लिखा है.

अतरौलिया सीट को लेकर संजय निषाद ने कहा कि बीजेपी ने यह सीट निषाद पार्टी को दी थी और सहयोगी दलों की सीटों को लेकर पहले से स्पष्ट सहमति बनी थी. उन्होंने कहा कि अतरौलिया निषाद पार्टी की सीट है और वहां से जीतने के लिए निषाद पार्टी को साथ रखना जरूरी है. उन्होंने कहा, 'उनका बेटा मेरा बेटा है, निषाद पार्टी को नाराज करके कैसे जीत जाएंगे वो सीट.'

अतरौलिया चाहिए तो गृह मंत्री से बात करें- संजय निषाद

ओमप्रकाश राजभर को लेकर संजय निषाद ने कहा कि अगर उनसे सीट को लेकर बातचीत हुई होती तो वह अतरौलिया सीट उन्हें दे देते और बीजेपी से दूसरी सीट मांग लेते. उन्होंने कहा कि मनमाने तरीके से सीटों का बंटवारा नहीं हो सकता. सहयोगी दलों की सीटें पहले की तरह बरकरार रहेंगी, ऐसा बीजेपी ने कहा था. अगर अतरौलिया सीट चाहिए थी तो राजभर को गृहमंत्री से बात करनी चाहिए थी.

संजय निषाद ने कहा कि उनसे बातचीत होती तो आपसी सहमति से सीट बदली जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि अगर मनमानी हुई तो उनकी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों पर विकल्प खुले हैं.

2027 में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी निषाद पार्टी?

संजय निषाद ने बीजेपी से गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उन्होंने बीजेपी से उन सीटों की मांग की थी, जिन पर पार्टी कभी नहीं जीत पाई है, ताकि सहयोगी दलों को वहां चुनाव लड़ने का मौका मिले. उन्होंने कहा कि जब चुनाव लड़ा जाता था तो सूची जारी होती थी, जिसमें स्पष्ट रहता था कि कौन-सी सीट बीजेपी की है और कौन-सी निषाद पार्टी की. बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ने वाले निषाद पार्टी के नेताओं को भी निषाद पार्टी का ही माना जाता था, जिससे दोनों दलों का वोट जुड़ता था और जीत हासिल होती थी. लेकिन कई विधायक जीतने के बाद निषाद पार्टी से मिलना बंद कर देते हैं. ऐसे नेताओं को उन्होंने अवसरवादी बताया और कहा कि उनकी शिकायत ऐसे ही विधायकों से है.

संजय निषाद ने आगे कहा कि वह विधानसभा चुनाव में इतनी सीटों पर जरूर चुनाव लड़ेंगे कि उनकी पार्टी को पर्याप्त जीत मिले और वह चुनाव आयोग से अपना अलग चुनाव चिह्न हासिल कर सके. उन्होंने कहा कि पार्टी की तैयारी 403 सीटों पर चल रही है, लेकिन उनका उद्देश्य अपनी राजनीतिक ताकत को इस स्तर तक बढ़ाना है कि गठबंधन में उनकी अनदेखी न हो सके. बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि सहयोगी दलों का सम्मान और उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी बनी रहनी चाहिए.