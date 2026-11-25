केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 80-20 वाले बयान के संदर्भ में बड़ी प्रतिक्रिया दी है.उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ जाने की संभावनाओं को खारिज करते हुए कहा कि वह न पीडीए के साथ हैं और न ही 80-20 की राजनीति का समर्थन करते हैं.

एबीपी न्यूज़ शिखर सम्मेलन में चिराग ने कहा, 'मैं पीएम मोदी के लिए समर्पित हूं और उनके साथ जाने का सवाल ही नहीं है. मेरी अपनी पार्टी है और हमारी अपनी विचारधारा है. हम सभी को साथ लेकर चलते हैं और आगे भी चलते रहेंगे.' उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा काम किया है और विकास के कई कार्य किए हैं, हालांकि हर जगह सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है. चिराग ने सीएम योगी को 10 में 10 अंक दिए.

झारखंड और नागालैंड में भी लोजपा (रामविलास) के विधायक- चिराग पासवान

इससे पहले भारतीय जनता पार्टी नीत एनडीए में अपनी भूमिका को लेकर चिराग ने कहा कि वह एक पहरेदार की भूमिका में हैं और गठबंधन के भीतर अपनी बात रखने का काम करते हैं. उन्होंने कहा कि वह एनडीए छोड़कर आरजेडी के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि उनके मुताबिक आरजेडी के शासनकाल में जंगलराज था. उनकी सीमित शक्तियां हैं, लेकिन वह सही बात को सामने रखने की कोशिश करते हैं और किसी भी सही चीज को बुलडोजर से दबाने नहीं दे सकते. गठबंधन में अपनी पार्टी की भूमिका और विस्तार पर उन्होंने कहा कि उनके नेता ने उत्तर प्रदेश में जनाधार बढ़ाया था और उन्होंने भी उसी दिशा में काम किया है.

पासवान ने कहा कि बिहार में एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के अलावा झारखंड और नागालैंड में भी उनकी पार्टी के विधायक हैं. उन्होंने यूपी की सभी 403 सीटों पर तैयारी रखने की बात कही, साथ ही कहा कि गठबंधन में अपनी जरूरत बनाए रखना जरूरी है. सीट बंटवारे पर उन्होंने स्पष्ट किया कि बातचीत के दौरान अपनी बात रखेंगे और गठबंधन धर्म का पालन करेंगे. यूजीसी विवाद पर चिराग ने कहा कि उनके भी सुझाव थे, जिन्हें सरकार के सामने रखा गया है. अगर सरकार के किसी फैसले से लोगों को परेशानी होती है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उनकी चिंताओं का समाधान करे.