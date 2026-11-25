यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सीट शेयरिंग अभी फाइनल नहीं हो पाई है. एबीपी न्यूज़ के कार्यक्रम शिखर सम्मेलन में सपा चीफ अखिलेश यादव से इसी को लेकर सवाल किया गया. अखिलेश यादव से पूछा गया कि आप कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें देने जा रहे हैं. इसके जवाब में उन्होंने कहा कि जो जीतेगी वो कांग्रेस पाएगी. उन्होंने कहा कि सवाल सीटों का नहीं बल्कि जीत का है. हम लोग मिलकर बीजेपी को हराएंगे.

अखिलेश यादव ने कहा, "हम लोगों ने तमाम तरह की स्टडी की है. कैसे हम लोग कैलकुलेशन करें कि बीजेपी को हरा दें, पूरी रणनीति के तहत और पीडीए ही हमारा रणनीति का हिस्सा रहेगा."

सपा चीफ ने नहीं बताया कोई नंबर

सपा चीफ ने कहा कि जब हम लोग कांग्रेस के साथ आए तो वो लोकसभा भी जीते और विधानसभा भी ज्यादा जीते. क्या कांग्रेस 100 सीटें पा जाएगी, इस सवाल के जवाब में भी उन्होंने कोई स्पष्ट नंबर नहीं बताया.

इस बार यूपी में समाजवादी पार्टी कितनी सीटें जीतेंगी, इस सवाल के जवाब में सपा चीफ ने कहा, "इस बार आपको आखिरी दिन ही बताऊंगा...माना ये जाता है कि बहुत सारी भूत-प्रेत और आत्माएं घूमती हैं. अगर संख्या बता दी तो आपके खिलाफ ये लोग काम करने लगेंगे."

'तुरंत इस्तीफा दे दें सीएम'

मुख्यमंत्री से अगर कुछ कहना हो तो आप दो शब्दों में क्या कहेंगे, इस पर सपा चीफ ने कहा, "इस्तीफा दे दें तुरंत." उन्होंने कहा कि 'डबल इंजन' आपस में टक्कर मार रहे हैं. 'डबल इंजन' जीरो हो चुके हैं और डबल बार काउंटिंग के बाद भी डबल जीरो हो गए हैं.

सपा चीफ ने कहा कि आने वाले यूपी में ऐतिहासिक नतीजे आने जा रहे हैं. पीडीए के लोग अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं. इस बार पीडीए के लोगों को एहसास हुआ है कि सामाजिक न्याय के लिए अपनी सरकार बनानी चाहिए. इसलिए पीडीए यानी पीड़ित, दुखी और अपमानित लोग अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं.

एबीपी न्यूज़ शिखर सम्मलेन: यूपी में चिराग पासवान को कितनी सीट मिलेगी? केंद्रीय मंत्री ने बताया