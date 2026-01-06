'आंतकियों पर कार्रवाई नहीं रुकेगी...', JNU में आपत्तिजनक नारेबाजी पर बोले केशव प्रसाद मौर्य

राजधानी दिल्ली में स्थिति जवाहर लाल नेहरु यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ हुई आपत्तिजनक नारेबाजी को लेकर सियासी पारा हाई हो गया है. भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है. यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ऐसे नारेबाजी को स्वीकार नहीं किया जा सकता है.

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जेएनयू परिसर में पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ हुई नारेबाजी का विरोध किया और कहा कि कुल मिलाकर इस देश की न्याय प्रक्रिया है, जो कुछ हो रहा है वो तो हो ही रहा है लेकिन, इस तरह का नारेबाजी देश स्वीकार नहीं करेगा.

डिप्टी सीएम ने साधा निशाना

केशव मौर्य ने कहा कि जो नारे लगाए जा रहे हैं जो देश के विरुद्ध आचरण करते हैं उन सब पर नजर है, जो भी इस पर आवश्यक कार्रवाई की जरूरत हो वो होगी लेकिन, नारेबाजी से अपराधियों और आतंकवादियों के खिलाफ, देशद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं रुकती है. जिसे भी लगता है कि वो प्रधानमंत्री के विरुद्ध नारे लगाकर या बयान देकर वो कुछ हासिल कर लेगा तो ध्यान रहे कि कानून अपना काम करेगा.

मंत्री दया शंकर सिंह ने भी किया हमला

वहीं दूसरी तरफ यूपी सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने भी जेएनयू में हुआ नारेबाजी पर तीखी टिप्पणी की और कहा कि जेएनयू में भारत के पैसे से पढ़ते हैं और विदेशी मानसिकता रखते हैं ऐसे लोगों से देश को सावधान रहना चाहिए.

जेएनयू में विवादित नारेबाजी पर सियासत

बता दें कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में यूएपीए के तहत आरोपी उमर ख़ालिद और शरजील इमाम को ज़मानत देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद एक वर्ग में इस फैसले को लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है. इसी क्रम में बीती रात जेएनयू कैंपस में लेफ्ट समर्थित छात्र संगठनों ने पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी की.

इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें छात्र "मोदी-शाह तेरी कब्र खुदेगी, जेएनयू की धरती पर.." जैसे विवादित नारे लगाते दिख रहे हैं. इस वीडियो को लेकर देश की सियासत गरमा गई है. भारतीय जनता पार्टी ने इस नारेबाजी को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं.

