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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडरामलला के दर्शन करने जा रहे UP कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय हाउस अरेस्ट, पुलिस और नेताओं के बीच बातचीत

रामलला के दर्शन करने जा रहे UP कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय हाउस अरेस्ट, पुलिस और नेताओं के बीच बातचीत

Ajay Rai House Arrest: राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपों के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय रामलला के दर्शन करने के लिए जाने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 30 Jun 2026 07:57 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है. अजय राय आज (मंगलवार, 30 जून) को राम मंदिर के दर्शन करने जाने वाले थे. इससे पहले ही वे सोमवार (29 जून) को अयोध्या पहुंच गए थे और राय कनीगंज स्थित पद्मश्री पैलेस में ठहरे हुए थे. सोमवार की देर रात ही उन्हें नजरबंद कर दिया गया. रात करीब 11.40 पर अयोध्या पुलिस उन्हें अपने साथ ले गई.

अजय राय को रात भर आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या में रखा गया. अब कांग्रेस के नेताओं और पुलिस अधिकारियों के बीच बातचीत का दौर जारी है. 

यूपी कांग्रेस के आधिकारिक एक्स अकाउंट के जरिए देर रात ही जानकारी दी गई थी कि 30 जून को प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृ्त्व में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल अयोध्या जाकर भगवान श्रीराम के दर्शन करने जा रहा है. हालांकि, कांग्रेस ने दावा किया कि इस यात्रा के डर से भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार ने कायरतापूर्ण हरकत शुरू कर दी है. सोमवार (29 जून) की देर रात प्रतापगढ़ कांग्रेस जिलाध्यक्ष नीरज कुमार को पुलिस ने बिना कोई स्पष्ट कारण बताए नजरबंद कर दिया.

यह भी पढ़ें: CM योगी ने उठाया श्रीकृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा, AIMIM बोली- एनकाउंटर की बात क्यों नहीं करते

'दमनकारी नीति बंद करे यूपी सरकार'- कांग्रेस

कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि श्रीराम किसी एक राजनीतिक दल या विचारधारा के नहीं, बल्कि पूरे देश की आस्था और संस्कृति के प्रतीक हैं. श्रद्धालुओं को अयोध्या जाने से रोकना असंवैधानिक है. उत्तर प्रदेश सरकार दमनकारी नीति बंद करे, नजरबंद किए गए कांग्रेस नेताओं को तत्काल मुक्त करे और बिना किसी बाधा के अयोध्या जाकर प्रभु श्रीराम के दर्शन करने की अनुमति दे.

बीजेपी पर भड़कीं अजय राय की पत्नी 

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के हाउस अरेस्ट होने के बाद अजय राय की पत्नी रीना राय का बड़ा बयान आया है. रीना राय ने कहा, "मेरे पति की आवाज दबाने के लिए बीजेपी सरकार किसी भी हद तक गिरने को तैयार है. पुलिस जीप में ले जाने के बाद, अब हमारे सहयोगियों को गलत जानकारी देकर भटकाया जा रहा है. 'चढ़ावा चोरों' के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी. अगर मेरे पति को कुछ भी होता है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी इस अधर्मी बीजेपी सरकार की होगी."

कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल में ये नेता शामिल

जानकारी के लिए बता दें कि कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल अयोध्या दर्शन के लिए जा रहा था, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और सांसद, विधायक , पूर्व सांसद और पूर्व MLC शामिल हैं. प्रमुख रूप से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अजय राय, सांसद किशोरी लाल शर्मा, सांसद तनुज पूनिया, सांसद राकेश राठौर, सांसद उज्ज्वल रमण सिंह, विधायक वीरेंद्र चौधरी, पूर्व सांसद ए. पी. गौतम एवं पूर्व MlC दीपक सिंह शामिल रहे. 

यह भी पढ़ें: उत्तराखंड: 250 ड्रोन अनुबंध का दावा बना रहस्य, कृषि विभाग ने कहा- कोई फाइल ही नहीं बनी

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 30 Jun 2026 07:40 AM (IST)
Tags :
Ajay Rai UP News Ram Mandir CONGRESS
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