उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है. अजय राय आज (मंगलवार, 30 जून) को राम मंदिर के दर्शन करने जाने वाले थे. इससे पहले ही वे सोमवार (29 जून) को अयोध्या पहुंच गए थे और राय कनीगंज स्थित पद्मश्री पैलेस में ठहरे हुए थे. सोमवार की देर रात ही उन्हें नजरबंद कर दिया गया. रात करीब 11.40 पर अयोध्या पुलिस उन्हें अपने साथ ले गई.

अजय राय को रात भर आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या में रखा गया. अब कांग्रेस के नेताओं और पुलिस अधिकारियों के बीच बातचीत का दौर जारी है.

यूपी कांग्रेस के आधिकारिक एक्स अकाउंट के जरिए देर रात ही जानकारी दी गई थी कि 30 जून को प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृ्त्व में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल अयोध्या जाकर भगवान श्रीराम के दर्शन करने जा रहा है. हालांकि, कांग्रेस ने दावा किया कि इस यात्रा के डर से भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार ने कायरतापूर्ण हरकत शुरू कर दी है. सोमवार (29 जून) की देर रात प्रतापगढ़ कांग्रेस जिलाध्यक्ष नीरज कुमार को पुलिस ने बिना कोई स्पष्ट कारण बताए नजरबंद कर दिया.

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'दमनकारी नीति बंद करे यूपी सरकार'- कांग्रेस

कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि श्रीराम किसी एक राजनीतिक दल या विचारधारा के नहीं, बल्कि पूरे देश की आस्था और संस्कृति के प्रतीक हैं. श्रद्धालुओं को अयोध्या जाने से रोकना असंवैधानिक है. उत्तर प्रदेश सरकार दमनकारी नीति बंद करे, नजरबंद किए गए कांग्रेस नेताओं को तत्काल मुक्त करे और बिना किसी बाधा के अयोध्या जाकर प्रभु श्रीराम के दर्शन करने की अनुमति दे.

बीजेपी पर भड़कीं अजय राय की पत्नी

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के हाउस अरेस्ट होने के बाद अजय राय की पत्नी रीना राय का बड़ा बयान आया है. रीना राय ने कहा, "मेरे पति की आवाज दबाने के लिए बीजेपी सरकार किसी भी हद तक गिरने को तैयार है. पुलिस जीप में ले जाने के बाद, अब हमारे सहयोगियों को गलत जानकारी देकर भटकाया जा रहा है. 'चढ़ावा चोरों' के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी. अगर मेरे पति को कुछ भी होता है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी इस अधर्मी बीजेपी सरकार की होगी."

कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल में ये नेता शामिल

जानकारी के लिए बता दें कि कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल अयोध्या दर्शन के लिए जा रहा था, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और सांसद, विधायक , पूर्व सांसद और पूर्व MLC शामिल हैं. प्रमुख रूप से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अजय राय, सांसद किशोरी लाल शर्मा, सांसद तनुज पूनिया, सांसद राकेश राठौर, सांसद उज्ज्वल रमण सिंह, विधायक वीरेंद्र चौधरी, पूर्व सांसद ए. पी. गौतम एवं पूर्व MlC दीपक सिंह शामिल रहे.

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