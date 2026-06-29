CM योगी ने उठाया श्रीकृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा, AIMIM बोली- एनकाउंटर की बात क्यों नहीं करते

उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थिति श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद सुर्खियों में आ गया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस में आयोजित एक कार्यक्रम में अखिलेश यादव का नाम लेकर श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर बड़ा सियासी बयान दिया है. अब कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उठते ही ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला बोला है.

ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूर्वांचल अध्यक्ष इसरार अहमद ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उठते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर बड़ा जुबानी हमला बोला है. AIMIM पूर्वांचल अध्यक्ष इसरार अहमद ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और समाजवादी पार्टी (सपा) का एजेंडा एक ही है. इसरार अहमद ने सवाल उठाते हुए कहा है कि क्या अब यूपी की राजनीति में सिर्फ धर्म ही मुद्दा रह गया है.

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एनकाउंटर की बात क्यों नहीं करते सीएम योगी- शादाब चौहान

उधर, एआईएमआईएम प्रवक्ता शादाब चौहान ने भी सीएम योगी के श्रीकृष्ण जन्मभूमि वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी है. एआईएमआईएम प्रवक्ता शादाब चौहान ने कहा कि सीएम योगी राम मंदिर और कृष्ण जन्मभूमि की बात कर रहे है, लेकिन 17 हजार एनकाउंटर की बात क्यों नहीं करते है.

राजधर्म का पालन करें सीएम योगी- शादाब चौहान

वहीं, एआईएमआईएम प्रवक्ता शादाब चौहान ने आगे कहा है कि सीएम योगी राजधर्म का पालन करें. उन्होंने कहा कि योगी ने संविधान की शपथ की है, लेकिन धार्मिक बात कर वो मूल विषय भटका रहे है.

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर क्या बोले सीएम योगी?

दरअसल, हाथरस में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उठाया था. योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि, "श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्रीकृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए."

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