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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड: 250 ड्रोन अनुबंध का दावा बना रहस्य, कृषि विभाग ने कहा- कोई फाइल ही नहीं बनी

उत्तराखंड: 250 ड्रोन अनुबंध का दावा बना रहस्य, कृषि विभाग ने कहा- कोई फाइल ही नहीं बनी

Uttarakhand News: विभागीय स्तर पर प्रारंभिक जांच कराई गई, जिसमें स्पष्ट हुआ कि ड्रोन खरीद से संबंधित न तो कोई प्रक्रिया अपनाई गई और न ही कोई अनुबंध किया गया.

Written By : दानिश खान |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 30 Jun 2026 06:54 AM (IST)
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उत्तराखंड के कृषि विभाग में 250 ड्रोन के कथित अनुबंध को लेकर एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसने विभागीय कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. एक ओर नोएडा स्थित कंपनी ड्रोन सप्लाई के लिए विभाग के साथ अनुबंध होने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर कृषि विभाग साफ तौर पर किसी भी तरह के समझौते, खरीद या भुगतान से इनकार कर रहा है.

हैरानी की बात यह है कि विभाग के रिकॉर्ड में न तो ड्रोन खरीद से संबंधित कोई प्रस्ताव मौजूद है और न ही कोई आधिकारिक फाइल या पत्रावली तैयार की गई. इसके बावजूद कंपनी का कहना है कि उसने विभाग के साथ 250 ड्रोन सप्लाई का अनुबंध किया था. इस पूरे घटनाक्रम ने विभाग में हड़कंप मचा दिया है.

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विभाग के कर्मचारी सुमित का जिक्र

मामला तब और गंभीर हो गया जब बीती 21 मई को कंपनी के प्रतिनिधियों ने कृषि मंत्री गणेश जोशी से मुलाकात कर एक पत्र सौंपा. पत्र में दावा किया गया कि तत्कालीन कृषि निदेशक केसी पाठक के कार्यकाल के दौरान उनके कक्ष में ही यह अनुबंध हुआ था. साथ ही, विभाग के एक कर्मचारी सुमित का भी इसमें उल्लेख करते हुए कार्रवाई की मांग की गई.

विभागीय स्तर पर प्रारंभिक जांच कराई गई, जिसमें स्पष्ट हुआ कि ड्रोन खरीद से संबंधित न तो कोई प्रक्रिया अपनाई गई और न ही कोई अनुबंध किया गया. कृषि निदेशक दिनेश कुमार के अनुसार, जांच के आधार पर जूनियर लिपिक सुमित सिंह को निलंबित कर दिया गया है. साथ ही, पूरे मामले की गहन जांच के लिए शासन को पत्र भेजा गया है.

ऐसा कोई अनुबंध न होने का दावा

वहीं, पूर्व कृषि निदेशक केसी पाठक ने भी कंपनी के दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में न तो कंपनी ने उनसे संपर्क किया और न ही कोई ऐसा अनुबंध हुआ.

इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिना किसी आधिकारिक प्रक्रिया, दस्तावेज या भुगतान के कंपनी अनुबंध का दावा कैसे कर रही है. फिलहाल शासन स्तर पर गहन जांच की तैयारी है, जिसके बाद ही इस रहस्यमयी प्रकरण का सच सामने आ सकेगा.

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Published at : 30 Jun 2026 06:54 AM (IST)
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