Firozabad News: ब्लोअर मशीन में फंसकर मजदूर की दर्दनाक मौत, 4 घंटे तक फंसा रहा शव

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है. यहां थाना टूंडला क्षेत्र स्थित एम आर (MR) ग्लास फैक्ट्री में काम करते समय एक मजदूर की जान चली गई. बताया जा रहा है कि काम के दौरान मजदूर अचानक ब्लोअर मशीन की चपेट में आ गया और मशीन के अंदर बुरी तरह फंसने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई.

हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मजदूर का शव करीब 4 घंटे तक ब्लोअर मशीन के अंदर ही फंसा रहा. हादसे के बाद फैक्ट्री में हड़कंप मच गया. फैक्ट्री के तमाम कर्मचारी और इंजीनियर घंटों तक शव को बाहर निकालने की जद्दोजहद में जुटे रहे, लेकिन उन्हें तुरंत सफलता नहीं मिली. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. पुलिस और तकनीकी टीम की कड़ी मशक्कत के बाद, 4 घंटे के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मजदूर के शव को मशीन से बाहर निकाला जा सका.

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फैक्ट्री संचालक की बड़ी लापरवाही आई सामने

इस दर्दनाक हादसे में फैक्ट्री प्रबंधन और संचालक की घोर लापरवाही उजागर हुई है. आरोप है कि इतनी बड़ी फैक्ट्री होने के बावजूद परिसर में आपातकालीन स्थिति (इमरजेंसी) से निपटने के लिए राहत और बचाव के कोई भी बुनियादी साधन मौजूद नहीं थे. इसी वजह से मजदूर के शव को निकालने में इतने घंटों का समय लग गया.

मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है पुलिस

फिलहाल पुलिस ने मजदूर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि काम के दौरान सुरक्षा मानकों (Safety Norms) का पालन क्यों नहीं किया गया था.

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