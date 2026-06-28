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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअखिलेश यादव भगवान राम का दर्शन करने अयोध्या कब जाएंगे? खुद ही दिया जवाब, 'इटावा में...'

अखिलेश यादव भगवान राम का दर्शन करने अयोध्या कब जाएंगे? खुद ही दिया जवाब, 'इटावा में...'

Akhilesh Yadav News: अखिलेश यादव ने कहा कि केदारेश्वर मंदिर पूरा होने के बाद अयोध्या जाएंगे. CM योगी पर ‘चिराग तले अंधेरा’ का तंज कसते हुए कहा कि 2027 में पीडीए के साथ सपा सरकार बनाएंगे.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी |  Updated at : 28 Jun 2026 05:27 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रविवार को कहा कि इटावा में केदारेश्वर शिव मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद वे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के दर्शन के लिए अयोध्या जाएंगे. अखिलेश यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हालिया टिप्पणी का जवाब दे रहे थे, जिसमें CM ने उनके अयोध्या न जाने का जिक्र किया था. अखिलेश ने कहा, ‘मंदिर पूरा होने के बाद मैं अयोध्या जाऊंगा, लेकिन मुद्दा मेरे दौरे का नहीं है.’’

‘चिराग तले अंधेरा’ वाली कहावत साबित हुई

अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि वे बार-बार दावा करते हैं कि अयोध्या कई बार गए हैं, फिर भी उन्हें वहां क्या हो रहा है, इसकी जानकारी नहीं है. इससे ‘चिराग तले अंधेरा’ वाली कहावत साबित होती है. उन्होंने दावा किया कि अगर अयोध्या में ऐसा हो सकता है तो तहसीलों, पुलिस थानों और अन्य जगहों पर भ्रष्टाचार का स्तर क्या होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है. अखिलेश ने कहा कि पिछले एक दशक में केवल प्रयागराज के विकास कार्यों का ऑडिट कराया जाए तो बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आएंगी.

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राम मंदिर चंदा घोटाले पर हमला

अखिलेश यादव ने राम मंदिर के चंदे में कथित हेराफेरी का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि आस्था के साथ इतनी बड़ी धोखाधड़ी की कल्पना कौन कर सकता था. सीसीटीवी फुटेज का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अब ‘सीसी’ का मतलब ‘चंदा चोरी’ और ‘चढ़ावा चोरी’ हो गया है.

बीजेपी पर तीखा हमला

अखिलेश ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह धर्म का इस्तेमाल आड़ के रूप में कर रही है. उन्होंने कहा कि बीजेपी की ‘डिक्शनरी’ में न धर्म बचा है और न शर्म. उनकी प्राथमिकता पैसा है, ‘राष्ट्र प्रथम’ नहीं बल्कि ‘चंदा प्रथम’ है. उन्होंने रोजगार, भर्ती, आरक्षण और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर भी सरकार को घेरा. गोरखपुर में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के अपने क्षेत्र में 77 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में से केवल 9 ही संचालित हो रहे हैं.

2027 में पीडीए गठबंधन से सपा सरकार बनेगी

अखिलेश यादव ने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार मिलेगी. उन्होंने कहा, ‘‘बीजेपी को न चंदा मिलेगा, न चढ़ावा और न वोट. 2027 में पीडीए गठबंधन के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी.’’

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Published at : 28 Jun 2026 05:26 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP NEWS Yogi Adityanath LUCKNOW NEWS
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