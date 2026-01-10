प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी ने किया गंगा-पूजन, माघ मेला-2026 की तैयारियों का भी लिया जायजा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को माघ मेला-2026 के दौरे के दौरान प्रयागराज में गंगा नदी में पूजा-अर्चना और अनुष्ठान किए. सीएम योगी शनिवार को माघ मेले में आने वाले 'स्नान पर्व' की तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रयागराज पहुंचे. अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने गंगा पूजन में हिस्सा लिया और माघ मेला क्षेत्र में सत्तू बाबा के पंडाल में आयोजित होने वाले अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे.

सीएम आदित्यनाथ मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी सहित प्रमुख स्नान पर्वों की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी करेंगे. उम्मीद है कि इन स्नान अनुष्ठानों में देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे.

रामानंदाचार्य की 726वीं जयंती कार्यक्रम में भी शामिल होंगे

गंगा में पवित्र डुबकी लगाने और पूजा करने के बाद सीएम योगी सत्तू बाबा के शिविर में श्री जगद्गुरु रामानंदाचार्य के प्रकटोत्सव समारोह में भाग लेंगे. उम्मीद है कि वह जल्द ही पंडाल पहुंचेंगे, जहां साधु-संत पहले ही इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं. एक आधिकारिक बयान के अनुसार, सीएम योगी संतों और धार्मिक नेताओं से भी मिलेंगे. इसके अलावा, वह रामानंदाचार्य की 726वीं जयंती के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे.

प्रयागराज दौरे के दौरान, मुख्यमंत्री योगी राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भी जाएंगे. 44 दिनों तक चलने वाला माघ मेला 3 जनवरी को प्रयागराज में संगम पर पौष पूर्णिमा के शुभ स्नान के साथ शुरू हुआ.

प्रमुख स्नान तिथियां

माघ मेले के दौरान छह मुख्य स्नान होंगे, जो 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के पवित्र स्नान के साथ खत्म होंगे. इस साल की महत्वपूर्ण स्नान की तारीखों में 14 जनवरी को मकर संक्रांति, 18 जनवरी को मौनी अमावस्या, 23 जनवरी को बसंत पंचमी, 1 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि शामिल हैं.

माघ मेला-2026 की भव्य शुरुआत ने एक बार फिर प्रयागराज को आस्था और संस्कृति के एक शाश्वत केंद्र के रूप में उसकी स्थिति की पुष्टि की है.