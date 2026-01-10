सुल्तानपुर में स्कूल प्रबंधक की संदिग्ध हालात में मौत, मृतक के कमरे से पुलिस को मिला सुसाइड नोट

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में सोमवार (5 जनवरी) को नगर कोतवाली क्षेत्र में पंच्रास्ता स्थित रामलीला मैदान विद्यालय में स्कूल प्रबंधक सुषमा मिश्रा के पति अनिल मिश्रा ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. सूचना पर पहुंची पुलिस को मृतक के कमरे से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है. सुसाइड नोट में क्या लिखा है इसका खुलासा पुलिस ने नहीं किया है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम को भेज इस मामले में जांच कर रही है.

मृतक का नाम पूर्व में गणपत सहाय महाविद्यालय प्राचार्य पीबी सिंह हत्याकांड में आ चुका था. जिसके बाद अनिल मिश्रा की मौत से कई सवाल खड़े हो रहे हैं. फ़िलहाल पुलिस की जांच घटना के इतने दिन बाद जाने के बाद भी निर्णय पर नहीं पहुंची है.

2011 में हुई थी पीबी सिंह की हत्या

जानकारी के मुताबिक, प्राचार्य प्रताप बहादुर सिंह की हत्या 23 दिसंबर 2011 को हुई थी. वे अपने अंगरक्षक सुरेश सिंह के साथ बैक पेपर परीक्षा की निगरानी कर रहे थे, तभी ताबड़तोड़ फायरिंग में उनकी मौत हो गई थी. अक्टूबर 2021 में इस हत्याकांड में पांच आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. अनिल मिश्रा हाईकोर्ट से अपील पर जमानत पर बाहर थे.

लेकिन अब इस मामले में अनिल मिश्रा की मौत के बाद कई राज उनके साथ चले गए. अनिल की मौत कोई साजिश है या कुछ और इसको लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. पूरे जनपद में इस घटना को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं.

पुलिस का दावा-जल्द होगा खुलासा

अपर पुलिस अधीक्षक अखंड प्रताप सिंह की माने तो कि मामले की गहन जांच की जा रही है. बंद कमरे में सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, उसपर भी पड़ताल की जा रही है. फिलहाल परिजनों ने भी कोई संदेह नहीं जताया है, लिहाजा पुलिस इस आत्महत्या की तरफ ही ले जाती दिख रही है. इसके अलावा किसी अन्य ने भी कोई रिपोर्ट नहीं की है.