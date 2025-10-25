दिल्ली में PM मोदी से मिले CM योगी आदित्यनाथ, 1 घंटे तक हुई चर्चा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार (25 अक्टूबर) को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. पीएम मोदी और सीएम योगी की ये मुलाकात करीब एक घंटे तक रही. सीएम योगी आदित्यनाथ का गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात का कार्यक्रम बताया जा रहा है.

इससे पहले सीएम योगी ने शनिवार (25 अक्टूबर) को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की थी. इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति को राधा-कृष्ण की प्रतिमा भेंट में दी. जानकारी के मुताबिक, इस मुलाकात में बिहार चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई होगी.

पीएम मोदी से मिले सीएम योगी

सीएम योगी आदित्यनाथ अपने दो दिवसीय दौरे पर दिल्ली में हैं. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है. बिहार चुनाव को देखते हुए सीएम का यह दौरा राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है.

बता दें, सीएम योगी कुछ देर में गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर सकते हैं. कयास लगाए जा रहे हैं कि योगी के इस दौरे पर बिहार चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हो सकती है.

सीएम योगी ने जेवर एयरपोर्ट का किया हवाई सर्वेक्षण

नोएडा में बन रहे देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का भी सीएम ने हेलीकॉप्टर से निरीक्षण किया है. इस दौरान सीएम ने पार्किंग, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी और एयरस्ट्रिप निर्माणाधीन टर्मिनल को भी देखा. सीएम इससे पहले एयरपोर्ट के अधिकारियों के साथ बैठक भी कर चुके थे.

बता दें, विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने जेवर एयरोपर्ट के उद्घाटन के लिए 30 अक्टूबर का दिन तय किया है. इस बारे में औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, इसकी तारीखों में फेरबदल हो सकता है.