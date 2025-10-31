'बुलडोजर से कचूमर निकाल जहन्नुम भेज दिया', बिहार में माफियाओं पर बरसे CM योगी आदित्यनाथ

बिहार विधासभा चुनाव के बीच सिवान में एनडीए प्रत्याशी मंगल पांडेय के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं पर जमकर हमला बोला. इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में माफियाओं का बुलडोजर से कचूमर निकाल कर जहन्नुम भेज दिया है.

सीएम योगी ने कहा मैं परसों रघुनाथपुर में आया था और वहां मैं इसलिए आया था क्योंकि एक खानदानी माफिया वहां पर फिर से कब्जा करना चाहता है. उत्तर प्रदेश में हमने बुलडोजर से रौंद-रौंदकर इन माफियाओं का कचूमर निकालकर उत्तर प्रदेश की धरती से जहन्नुम के रास्ते उनके खोल दिए हैं. पिछले 20 वर्ष में नीतीश बाबू के नेतृत्व में सुशासन की नींव मजबूत हुई है.

सीएम योगी ने कहा जिसने बिहार में पहचान का संकट लाया था, उन लोगों को वापस बिहार और सिवान में आने नहीं देना है. ये बिहार की अस्मिता की लड़ाई है, हम बार-बार कहते हैं भारत तब विकसत होगा जब बिहार विकसित होगा. सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस-राजद ने गरीबों के लिए घर नहीं बनवाए.

मुख्यमंत्री योगी ने कहा राजद के समय बिहार के नौजवान के समय युवाओं के सामने संकट था, मानव तो दूर पशुओं का चारा भी चोरी हुआ. इंडिया गठबंधन के लोग विकास को बाधित करते है और गरीबों की योजनाओं पर डकैती करना चाहते हैं. ये लोग गरीबों के राशन छीन लेंगे और नौकरी के नाम और जमीन हड़प लेंगे. विकास के नाम पर माफियाराज लाकर नग्न तांडव कराएंगे, यूपी में माफिया सपा का शागिर्द है, बिहार में वो राजद का शागिर्द है.

तामढ़ी में सीता जी का मंदिर एनडीए की सरकार में बन रहा है- सीएम योगी

सीएम योगी ने कहा कांगेस और राजद ने भगवान राम की रथ यात्रा को रोका है. इन्हें राम और कृष्ण बुध पर गौरव नहीं होता, इन लोगों ने सीताराम केसरी को अपमानित किया, जेपी के सपनों को धूलधूसित किया. जवाहर लाल नेहरू ने राजेन्द्र बाबू को सोमनाथ मंदिर जाने को मना किया था लेकिन वो कहे थे पद से इस्तीफा देकर भी जाना होगा तो जाऊंगा. अयोध्या में राम का, सीतामढ़ी में सीता जी का मंदिर एनडीए की सरकार में बन रहा है.

8.5 साल में यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ- सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी ने कहा राम जानकी मार्ग भी हम बना रहे हैं, बहनों के लिए पहली किश्त जारी है, एनडीए पहले करता है फिर बोलता है. राम मंदिर बनवाना था बनवाया, 8.5 साल में यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ. दंगा करोगे तो खानदान की संपत्ति जाएगी और भीख भी नहीं मिलेगी. माफियाओं के हमने जहन्नुम के टिकट काटे, विकसित बिहार के लिए एनडीए की सरकार चाहिए.