'वे मेरी हत्या करा सकते हैं...', आजम खान ने बताया अपनी जान को खतरा, मांगी Z सिक्योरिटी

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान जेल से आने के बाद एक्टिव हो गए हैं. वो लगातार अपने समर्थकों से मिल रहे हैं और पत्रकारों के सामने भी तमाम मुद्दों पर खुलकर बोल रहे हैं. हाल में एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी सुरक्षा से लेकर आगामी चुनाव और मुस्लिमों को लेकर अपनी बात रखी.

सपा नेता आजम खान ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस को दिए इंटरव्यू में अपनी जान को खतरा बताया और कहा कि मेरी हत्या की जा सकती हैं इसलिए उन्हें वाई नहीं जेड सिक्योरिटी चाहिए. उन्होंने कहा कि वाई श्रेणी की सिक्योरिटी मेरे लिए नाकाफी है. जो लोग मेरा विरोध करते हैं उनके पास जेड श्रेणी की सिक्योरिटी है. वो लोग मेरी हत्या करा सकते हैं.

'मेरे पास अब कुछ नहीं बचा'

आजम खान ने कहा कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, मेरी माली हालत बुरी है. खर्चों के लिए घर बेचना चाहता हूं.. हमारे पास कुछ भी नहीं है जो भी था सब ख़त्म हो गया. लोग कहते हैं आपका घर खरीदेंगे तो सरकार खा जाएगी प्रशासन खा जाएगा.

हमारे खिलाफ मीडिया ट्रायल से बहुत नुक़सान हुआ. वो गुनाह जो हमारे तसव्वुर में भी नहीं थे हम पर लाद दिए गए थे. हमें निचली अदालतों ने हमें सदमे दिए लेकिन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने सौ फीसदी इंसाफ दिया है. जब वो जेल में बंद थे तो सपा मुखिया अखिलेश यादव उनसे कई बार मिलने आए. उनके इस परिवार से 45 साल के रिश्ते हैं.

इंडिया गठबंधन को दी ये सलाह

आज़म खान ने दावा किया अगर इंटरनेशनल एजेंसी से चुनाव कराया जाए तो वो विरोधियों की ज़मानत जब्त करा देंगे. मैं चाहता हूं कि जब इंडिया गठबंधन की बैठक हो और स्टेज सजे तो मुसलमानों की नुमाइंदगी वो करें जो वाकई मुसलमानों का नुमाइंदा हो. महज टोपी ओढ़कर बैठ जाने से कोई मुसलमानों का नुमाइंदा नहीं होता.

उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो किसी से बदला नहीं लिया जाएगा लेकिन, इंसाफ किया जाएगा. हिंदू युवा वाहिनी के नेता और बीजेपी के पूर्व विधायक राघवेंद्र सिंह के मुस्लिम लड़कियों पर दिए विवादित बयान पर उन्होंने कहा कि बसपा सुप्रीमों ने इस पर बयान दिया इसके लिए शुक्रिया लेकिन ऐसे मामलों पर जाहिल की बात का जवाब देने से बेहतर है खामोश रहा जाए.

सपा सांसद मोहिबुल्लाह से दिखी नाराजगी

इस इंटरव्यू में आजम खान की रामपुर सांसद मोहिबुल्ला नदवी से भी नाराजगी साफ़ दिखाई दी, उन्होंने कहा कि रामपुर के सांसद को टिकट मुकद्दर से टिकट मिला और वो मुक़द्दर से जीत गए. इस दौरान वो रामपुर नवाबों पर भी हमलावर दिखे, उन्होंने कहा कि रामपुर के नवाबों के महलों पर कुत्ता भी अब टांग उठाने वाला नहीं. अब रिक्शा वाला भी उन्हें नहीं पूछता है.

