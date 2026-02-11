उत्तर प्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 18 फरवरी से 12 मार्च के बीच आयोजित होंगी, इसी बीच यूपी की बोर्ड की तरफ से परीक्षाओं को लेकर अहम दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. यूपी बोर्ड की तरफ से प्रदेश के 18 जिले संवेदनशील घोषित किया गया है. इन जिलों में विशेष तिथियों और परीक्षाओं के दिन कड़े प्रशासनिक इंतजाम किए जाएंगे.

यूपी बोर्ड ने प्रदेश के 18 जिले संवेदनशील घोषित किए हैं. इनमें आगरा,मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज, प्रयागराज,कौशांबी, प्रतापगढ़, हरदोई, कन्नौज, आजमगढ़,बलिया, मऊ,जौनपुर, गाजीपुर, देवरिया और गोंडा शामिल है. इन जिलों में कुछ विषयों और तिथियों को अधिक संवेदनशील मानते हुए विशेष निगरानी और कड़े प्रशासनिक इंतजाम किए जा रहे हैं.

दरअसल, यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 18 फरवरी से 12 मार्च के बीच आयोजित होंगी. यूपी बोर्ड ने परीक्षा को लेकर कई अहम दिशा निर्देश जारी किए हैं. 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त कक्ष निरीक्षकों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.

कक्ष निरीक्षकों को QR कोड युक्त जारी होगा परिचय पत्र

यूपी बोर्ड कक्ष निरीक्षकों को पहली बार कर QR कोड युक्त परिचय पत्र जारी करने जा रहा है, ताकि बोर्ड परीक्षा में फर्जी कक्ष निरीक्षक ड्यूटी न कर सकें. 10 फरवरी 2026 को यूपी बोर्ड के पोर्टल पर कक्ष निरीक्षकों के मुद्रित और क्यू आर कोड युक्त परिचय पत्र अपलोड कर दिए गए हैं.

कक्ष निरीक्षकों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश

इसके अलावा सभी जिलों के डीआईओएस को बीएसए से समन्वय करते हुए 12 फरवरी तक पर्याप्त कक्ष निरीक्षक की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं. परीक्षा केंद्रों पर तैनात कार्मिकों और परीक्षार्थियों के लिए प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था की सुविधा रहेगी.सभी जिलों के सीएमओ समन्वय स्थापित करते हुए 13 फरवरी तक आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे.



साथ ही परीक्षा केंद्रों के आस-पास समुचित साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, सभी जिलों के सीडीओ से समन्वय स्थापित करते हुए 13 फरवरी से यह सुनिश्चित किया जाएगा. शहरी क्षेत्र में नगर आयुक्त से समन्वय स्थापित कर परीक्षा केंद्रों पर साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी.

प्रदेश के 8033 परीक्षा केंद्रों में आयोजित होंगी परीक्षाएं

आपको बताते चलें कि, यूपी बोर्ड की परीक्षाएं पूरे प्रदेश में 8033 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होंगी. सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी रहेगी और केंद्र व्यवस्थापकों की जवाब देही तय की जाएगी. इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन को भी सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही नकल माफिया और अवस्था फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

प्रदेश के 52 लाख से अधिक छात्र देंगे बोर्ड की परीक्षा

बता दें कि यूपी बोर्ड की‌ 2026 की परीक्षा में 52 लाख 30 हजार 297 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं. जिनमें हाईस्कूल में 27 लाख 50 हजार 945 और इंटरमीडिएट में 24 लाख 79 हजार 352 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं. यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने यह जानकारी दी है.