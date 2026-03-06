नोएडा एयरपोर्ट से अगले महीने से उड़ान शुरू होने की संभावना, सुरक्षा इंतजामों को BCAS की मंजूरी

जेवर में बन रहे Noida International Airport के संचालन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठ गया है. नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो Bureau of Civil Aviation Security (बीसीएएस) ने एयरपोर्ट के सुरक्षा इंतजामों को मंजूरी दे दी है.

इस मंजूरी के बाद अब एयरपोर्ट से कॉमर्शियल उड़ानें शुरू करने का रास्ता लगभग साफ हो गया है. अधिकारियों का कहना है कि अगले सप्ताह नागरिक उड्डयन महानिदेशालय Directorate General of Civil Aviation (डीजीसीए) एयरोड्रम लाइसेंस जारी कर सकता है.

... तो 45 दिनों में शुरू हो सकती हैं उड़ानें

वहीं बताया जा रहा है कि यदि लाइसेंस जारी हो जाता है तो लगभग 45 दिनों के भीतर यहां से उड़ानों का संचालन शुरू किया जा सकता है. इससे पहले एयरपोर्ट पर सुरक्षा से जुड़े सभी आवश्यक उपकरणों, व्यवस्थाओं और प्रोटोकॉल की विस्तृत जांच की गई थी. बीसीएएस द्वारा की गई इस सिक्योरिटी वेटिंग में यात्री जांच, सामान की स्क्रीनिंग, एंटी-हाइजैकिंग इंतजाम, आपातकालीन सुरक्षा योजना और अन्य सुरक्षा प्रक्रियाओं का मूल्यांकन किया गया. जांच के दौरान जिन कमियों की ओर ध्यान दिलाया गया था, उन्हें ठीक करने के बाद एयरपोर्ट प्रबंधन ने दोबारा रिपोर्ट सौंपी, जिसके बाद यह मंजूरी दी गई.

'BCAS की मंजूरी एयरपोर्ट संचालन में अहम पड़ाव'

एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार, बीसीएएस की मंजूरी मिलना एयरपोर्ट संचालन की दिशा में बेहद अहम पड़ाव है. अब डीजीसीए से एयरोड्रम लाइसेंस मिलने के बाद ही यहां से नियमित व्यावसायिक उड़ानें शुरू की जा सकेंगी. यदि सभी औपचारिकताएं समय पर पूरी हो जाती हैं, तो अगले महीने के अंत तक एयरपोर्ट का उद्घाटन भी संभव माना जा रहा है. सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च के अंत तक इसका उद्घाटन कर सकते हैं.

एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए विशेष एंटी-हाइजैकिंग कंटीजेंसी प्लान

जानकारी के अनुसार अधिकारियों ने बताया कि एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए विशेष एंटी-हाइजैकिंग कंटीजेंसी प्लान भी तैयार किया गया है. इस योजना के तहत किसी भी आपात स्थिति या विमान अपहरण की आशंका होने पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी. इस योजना में विमानन कंपनियों, एयरपोर्ट प्राधिकरण, सुरक्षा एजेंसियों, स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन से जुड़ी एजेंसियों की भूमिकाएं पहले से तय की गई हैं.

Delhi-NCR और वेस्ट यूपी के यात्रियों को मिलेगा सुविधा

गौरतलब है कि जेवर में बन रहा यह एयरपोर्ट देश के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजनाओं में से एक माना जा रहा है. इसके शुरू होने के बाद दिल्ली-एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लाखों यात्रियों को बेहतर हवाई कनेक्टिविटी मिलेगी. साथ ही क्षेत्र में निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास को भी नई गति मिलने की उम्मीद है.