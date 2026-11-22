उत्तर प्रदेश में आज (रविवार) को शाम छह बजे युद्ध एवं किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए सभी 75 जिलों में राज्यव्यापी ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है. सिविल डिफेंस और आपात टीमें अपनी-अपनी तैयारियों का प्रदर्शन करेंगी.

इस मॉक ड्रिल में शाम ठीक 6 बजते ही हवाई हमले की चेतावनी वाला सायरन करीब दो मिनट तक बजेगा. इसके बाद कई इलाकों में अस्थायी रूप से बिजली आपूर्ति बंद कर दी जाएगी, जिससे शहरों में कुछ देर के लिए अंधेरा छा जाएगा. इस दौरान प्रशासनिक टीमें पूरी तरह अलर्ट रहेंगी.

यह भी पढ़ें: 'रामपुर वाले चचाजान से एक्सपर्ट एडवाइस ले लीजिए', अखिलेश पर बरसे राजभर

लखनऊ रिजर्व पुलिस लाइन में होगा मुख्य आयोजन

लखनऊ रिजर्व पुलिस लाइन में एयर रेड और ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का विशेष आयोजन किया जाएगा. इसमें पुलिस, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य विभाग और आपदा राहत टीमें अपनी तैयारियों का प्रदर्शन करेंगी. इसमें खोज-बचाव, आग बुझाने, प्राथमिक उपचार और घायलों को अस्पताल पहुंचाने जैसे अभ्यास शामिल होंगे.

एक लाख सिविल डिफेंस स्वयंसेवकों की परीक्षा

75 जिलों में एक साथ होने वाली इस मॉक ड्रिल में करीब एक लाख सिविल डिफेंस स्वयंसेवकों की परीक्षा भी ली जाएगी. आपातकालीन सायरन बजते ही लोगों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने की अपील की गई है. प्रशासन इस अभ्यास के जरिए आपातकालीन तैयारियों को परखेगा. अभ्यास खत्म होने पर ‘ऑल क्लियर’ सायरन बजाया जाएगा.

नागरिक सुरक्षा विभाग के मुताबिक, यह मॉक ड्रिल भारत सरकार के गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के तहत आयोजित की जा रही है. इसमें राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य संबंधित एजेंसियां भी शामिल होंगी.

नागरिकों से अपील

प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं. यह केवल एक अभ्यास है, इसमें शाम 6 बजे से निर्धारित समय तक घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों की लाइटें, इन्वर्टर आदि बंद रखें. सुरक्षित स्थानों पर रहें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें.

यह भी पढ़ें: बांके बिहारी मंदिर में बड़ी लापरवाही! LED स्क्रीन पर अश्लील गाने चलने से श्रद्धालु नाराज