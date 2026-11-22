उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) चीफ ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर अपने अंदाज में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसा है. जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव के बयानों को संगत का असर बताया है. उन्होंने कहा, "रामपुर वाले चचाजान के लौट आने से या तो आपको बहुत ज्यादा खुशी हुई है, या बहुत बड़ा सदमा लग गया है!"

ओम प्रकाश राजभर ने इसको लेकर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक लंबा-चौड़ा पोस्ट किया है. जिसमें आजम खान और आखिलेश यादव पर सीधा निशाना साधा है.

यह भी पढ़ें: मुलायम सिंह की जयंती पर भावुक हुए अखिलेश यादव, कहा- 'हर कोई हमेशा बुरा या खराब नहीं होता'

संगत को लेकर सलाह

कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने लिखा, "मित्र अखिलेश यादव जी! बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि अच्छा बनने के लिए संगत अच्छी रखनी होती है लेकिन जब संगत ही अच्छी नहीं रहेगी तो जाहिर है जुबान कैसे अच्छी होगी. जिसकी जुबान अच्छी नहीं होगी, उसके मुंह से गुंडागर्दी वाली बातें ही निकलेंगी!" उन्होंने आगे कहा, "इसको उड़वा दूंगा, उसको उठवा लूंगा, फलाने के मूंछ की ताव देखूंगा और अब तो मीडिया के सामने ऐलानिया धमकी दे रहे हैं कि 'पुलिस से स्टेपनी बदलवाउंगा.

ये सब क्या अंट-शंट बोलने लगे हैं आप.? "

आजम खान को लेकर तंज

राजभर ने आगे कहा, "रामपुर वाले चचाजान के लौट आने से या तो आपको बहुत ज्यादा खुशी हुई है, या बहुत बड़ा सदमा लग गया है.! अरे महाराज, लौंडे-लफाड़ियों का चक्कर छोड़िए और अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठकर उनसे ज्ञान लीजिए. न विश्वास हो तो अपने रामपुर वाले चचाजान से ही एक्स्पर्ट एडवाइस ले लीजिए। 10 साल पहले वो भी आपके जैसे ही थे."

भैंस और तनखइया का जिक्र

ओम प्रकाश राजभर ने आजम के पुराने बयानों पर निशाना साधा और कहा, "सरकारी नौकरी वालों को गुलाम समझते थे, पुलिस से अपनी भैंस ढुंढ़वाते थे। सरकारी कर्मचारी को तनख़ैया समझते थे. आज 10 साल बाद उनकी जुबान ठीक तो नहीं हुई लेकिन थोड़ी नर्म ज़रूर हो गई है. उनसे पूछ लीजिए कि क्या वो अभी भी सरकारी नौकरी वालों को 'तनखइया' समझते हैं? और 'तनखइयों' से जूते साफ कराएंगे? बस इतना ही पूछ लेंगे आप तो चचाजान अपने अनुभव के आधार पर मिला ‘अचूक ज्ञान’ जरूर देंगे आपको!"

युवाओं का मनोबल न तोड़ने की अपील

युवाओं को लेकर राजभर ने कहा, "मित्र अखिलेश जी, आपकी बड़ी-बड़ी डींगे सुनकर आपके लोफर लोडर तालियां बजा सकते हैं मगर ध्यान रहे कि इस प्रदेश में लाखों युवा हैं, जो सरकारी नौकरियों में आने के लिए लगन और परिश्रम से जुटे हुए हैं. कम से कम अपनी गुंडाई वाली गंदी मंशा जगजाहिर करके सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले लाखों युवाओं का मनोबल तो मत तोड़िए."

पिछली सरकार पर आरोप

पिछली सरकार पर भर्तियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा, "आपकी इन गीदड़ भभकियों को वो सुन भी रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से समझ भी रहे हैं. युवाओं को भी पता है कि 10 साल पहले कैसे सैफई सिंडिकेट और उसका माफियातंत्र पूरे सरकारी सिस्टम को अपना गुलाम बनाकर रखता था. सरकारी नौकरी वाले 'तनखइया' और 'गुलाम' समझे जाते थे."

बीजेपी सरकार की तारीफ

हमारा यही सुझाव है कि अब लंबी-लंबी डींगें हांकना छोड़ दीजिए. समय बदल चुका है. कॉलर पकड़ के सरकारी कागजों पर साइन कराने वाले गुंडावादियों को यूपी की जनता ने 10 साल पहले ही उखाड़कर फेंक दिया है.

आज यूपी पुलिस में उन युवाओं की एक बड़ी फौज भर्ती हो चुकी है, जो न तो किसी की सिफारिश से आई है, न सैफई सिंडिकेट की तिजोरी भर के. ये युवाशक्ति अपनी लगन, मेहनत और काबीलियत के दम पर नौकरी में आई है. ये कानून का राज स्थापित कराने और मुसीबत में मदद के लिए डटे रहने वाली फोर्स बन चुकी है. इन्हें अपना तनखइया गुलाम बनाने का गंदा सपना देखना छोड़ दीजिए. जय भारत, जय श्रीराम, जय श्रीकृष्ण, जय परशुराम, जय महाराजा सुहेलदेव!

यह भी पढ़ें: ग्रेटर नोएडा में जनगणना ड्यूटी में लापरवाही पर होगी FIR, 2436 कर्मचारियों की तैनाती