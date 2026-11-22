समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की जयंती पर रविवार, 22 नवंबर को कई नेताओं ने उन्हें याद किया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी. उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने भी नेताजी को नमन किया. समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी उनके योगदान को याद किया.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने X पर लिखा, 'पूर्व रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पद्म विभूषण से सम्मानित मुलायम सिंह यादव जी की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि.' उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी मुलायम सिंह यादव को सादर नमन किया.

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22 नवंबर 1939 को इटावा में हुआ था जन्म

मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को इटावा में हुआ था. उन्होंने साल 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी. उन्हें समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता 'नेताजी' के नाम से बुलाते थे. वह तीन बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने. इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली.

10 बार विधायक और 7 बार लोकसभा सांसद चुने गए

मुलायम सिंह यादव का लंबा राजनीतिक सफर रहा. वह 10 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा और 7 बार लोकसभा के लिए चुने गए. साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने मैनपुरी सीट से जीत दर्ज की थी. उन्हें देश के प्रमुख समाजवादी नेताओं में गिना जाता था. उनके राजनीतिक जीवन में उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई अहम बदलाव देखने को मिले.

पूर्व रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, 'पद्म विभूषण' मुलायम सिंह यादव की जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 22, 2026

सपा नेताओं ने भी दी भावभीनी श्रद्धांजलि

समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने भी रविवार सुबह नेताजी को याद किया. पूर्व विधायक संतोष पांडे ने लिखा कि उनके विचार हमेशा जीवित रहेंगे. सपा नेता अनिल कुमार यादव ने उन्हें समाजवादी विचारधारा का प्रबल समर्थक बताया और श्रद्धांजलि दी.

मुलायम सिंह यादव का 10 अक्टूबर 2022 को 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था. उनके राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में योगदान के लिए उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था. यह सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किया था.

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