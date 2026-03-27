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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'मुझे नहीं लगता लगाने की जरूरत है' लॉकडाउन के सवाल पर बोले बीजेपी सांसद

'मुझे नहीं लगता लगाने की जरूरत है' लॉकडाउन के सवाल पर बोले बीजेपी सांसद

भारतीय जनता पार्टी के सांसद शशांक मणि ने देश में लॉकडाउन को लेकर उठ रही अफवाहों पर कहा है कि विपक्ष गलत कर रहा है और इसकी जरूरत नहीं है.

By : पवन कुमार गौड | Updated at : 27 Mar 2026 11:02 AM (IST)
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देश में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल के संकट के दावों के बीच भारत सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन नहीं लगेगा. इस बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता और देवरिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद से शशांक मणि त्रिपाठी ने कहा है कि मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत है.

विपक्षी नेताओं पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाते हुए मणि ने कहा कि कई तरह की अफवाह फैलाई जा रही हैं. विपक्ष को अफवाह नहीं फैलानी चाहिए. मुझे नहीं लगता लॉकडाउन लगाने की जरूरत है.

एक्साइज ड्यूटी घटाने के सवाल पर सांसद ने कहा कि सरकार ने जनता को बड़ी राहत दी है. अन्य देशों में लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं लेकिन हमारी सरकार ने अब तक उनको नहीं बढ़ाया है और आज एक्साइज ड्यूटी कम करके बड़ी राहत दी है. इसके लिए सरकार का धन्यवाद.

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वहीं कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा कि लॉकडाउन के लिए लोगों को डर इसलिए हो रहा है कि सरकार की विश्वसनीयता शत्म होते जा रही है इससे ये बात आ रही है.  दूसरी ओर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का बयान लॉकडाउन की खबरें बिल्कुल अफवाह है. इस तरह की खबरें भ्रामक है. 

हरदीप सिंह ने पुरी ने दावों को किया खारिज

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी इन दावों को खारिज किया है. उन्होंने कहा कि वैश्विक स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है, और हम ऊर्जा, सप्लाई चेन और ज़रूरी वस्तुओं से जुड़े हालात पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं.  प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि देश में ईंधन, ऊर्जा और अन्य आवश्यक चीज़ों की आपूर्ति बिना किसी रुकावट के जारी रहे. हर संभावित चुनौती से निपटने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं.

भारत ने पहले भी वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच अपनी मज़बूती दिखाई है, और आगे भी हम समय पर, सक्रिय और समन्वित तरीके से कदम उठाते रहेंगे. लॉकडाउन को लेकर फैल रही अफवाहें पूरी तरह गलत हैं. मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सरकार के स्तर पर ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. ऐसे समय में ज़रूरी है कि हम सभी शांत, ज़िम्मेदार और एकजुट रहें. इस तरह की स्थिति में अफवाह फैलाना और बेवजह डर का माहौल बनाना गैर-जिम्मेदाराना और हानिकारक है.

About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.
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Published at : 27 Mar 2026 10:46 AM (IST)
Tags :
Deoria News BJP Up News Lockdown
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