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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबसपा को 19 सालों से नहीं मिला 20 हजार रुपये से अधिक चंदा! रिपोर्ट में खुलासा

बसपा को 19 सालों से नहीं मिला 20 हजार रुपये से अधिक चंदा! रिपोर्ट में खुलासा

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने घोषणा की कि उसे 20,000 रुपये से अधिक का कोई चंदा प्राप्त नहीं हुआ है. एडीआर की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 27 Mar 2026 10:12 AM (IST)
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राष्ट्रीय दलों को मिलने वाले चंदे में 2024-25 में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 161 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसमें सत्तारूढ़ बीजेपी का हिस्सा सबसे अधिक रहा. इस बीच बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने घोषणा की कि उसे 20,000 रुपये से अधिक का कोई चंदा प्राप्त नहीं हुआ है. बीएसपी ने पिछले 19 वर्षों की तरह, वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी यह दर्शाया है की पार्टी को रु 20,000 से अधिक का दान प्राप्त नही हुआ है. एडीआर की रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 19 वर्षों से लगातार, बीएसपी ने रु 20,000 से अधिक का दान घोषित नहीं किया है.

उधर, बीजेपी को इस अवधि में अन्य सभी राष्ट्रीय दलों द्वारा प्राप्त कुल चंदे से दस गुना से भी अधिक चंदा मिला. एसोसिएशन फोर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई.

बृहस्पतिवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2025 में राष्ट्रीय दलों द्वारा घोषित 20,000 रुपये से अधिक के कुल दान 11,343 दानदाताओं से मिले जो 6,648.56 करोड़ रुपये रहे. इनमें से बीजेपी को 5,522 चंदे से 6,074.01 करोड़ रुपये, जबकि कांग्रेस को 2,501 चंदे से 517.39 करोड़ रुपये प्राप्त हुए.

कांग्रेस को मिलने वाले चंदे में 84 प्रतिशत की वृद्धि

रिपोर्ट में बताया गया है कि बीजेपी द्वारा घोषित चंदा कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (आप), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) और नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) के उसी अवधि के संयुक्त चंदे से दस गुना से अधिक था. 

रिपोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रीय दलों को मिलने वाले कुल चंदे में 2023-24 की तुलना में 2024-25 में 4,104.28 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई. अकेले बीजेपी के चंदे में पिछले वित्त वर्ष के 2,243.94 करोड़ रुपये से 171 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई.

इसके मुताबिक, कांग्रेस को मिलने वाले चंदे में 84 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो 2023-24 के 281.48 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 517.39 करोड़ रुपये हो गया.

रिपोर्ट में कहा गया है कि अन्य दलों में, आप को 27.04 करोड़ रुपये मिले, जो 244 प्रतिशत की वृद्धि है जबकि एनपीईपी को 1.94 करोड़ रुपये मिले, जो 1,313 प्रतिशत की वृद्धि है.

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Published at : 27 Mar 2026 10:09 AM (IST)
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MAYAWATI BSP UP NEWS Up Politics
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