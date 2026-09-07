UP 2027 चुनाव में सीएम का चेहरा योगी या कोई और? पंकज चौधरी ने गिनाए 6 नाम

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने 2027 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर दिलचस्प जवाब दिया है. उन्होंने कुल 6 नाम गिनाएं हैं.

एबीपी न्यूज़ से एक्सक्लूसिव बातचीत में सवाल पूछा गया कि चेहरा कौन होगा? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के बल पर यूपी में हैट्रिक लगाएगी. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, यह बीजेपी का संसदीय बोर्ड तय करता है. हमारे सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वह चेहरा होंगे, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चेहरा होंगे, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी चेहरा हैं. गृह मंत्री अमित शाह भी चेहरा होंगे. डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी चेहरे हैं.

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पंकज चौधरी खुद भी हैं चेहरा?

उन्होंने कहा कि वह खुद भी एक चेहरा हैं, लेकिन यह फैसला पार्टी करती है और उनके तय करने से कुछ नहीं होता. फिलहाल बीजेपी का पहला उद्देश्य सरकार कैसे बने, इस पर फोकस करना है.

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यह पूछे जाने पर कि क्या वह खुद भी चेहरा हैं? केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि मैं सात बार सांसद बनने के बाद मंत्री बना था. बीजेपी ने अगर नौ बार टिकट दिया तो मेरे ऊपर पार्टी का एहसान है. मैं शुक्रगुजार हूं पार्टी ने निर्णय लिया. मंत्री बने पार्टी ने निर्णय लिया.

उन्होंने कहा कि अध्यक्ष बना और आगे जो निर्णय पार्टी लेगी उसके साथ खड़े रहेंगे. पार्टी जो निर्णय लेगी सभी का दायित्व है उस लाइन पर चलते हैं. मुख्यमंत्री के चेहरे पर, प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव होगा. हम मिलकर चुनाव लड़ते हैं और बाद में तय करते हैं कि कौन क्या बनेगा.