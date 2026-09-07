BSP से आकाश OUT ईशान IN! यूपी चुनाव से पहले मायावती की क्या है रणनीति?

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने संगठनात्मक बदलाव करते हुए भतीजे आकाश आनंद को तमाम बड़ी जिम्मेदारियों से दूर कर दिया है और छोटे भतीजे ईशान आनंद को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया. जिसके बाद बसपा में मायावती के बाद अगली पीढ़ी के नेतृत्व को लेकर हलचल तेज हो गई है. वहीं कई लोग बसपा सुप्रीमो की रणनीति को लेकर भी कयासबाजी कर रहे हैं.

मायावती ने एक तरफ़ जहां आकाश आनंद के सभी बड़े पदों से हटा दिया है तो वहीं उनके छोटे भाई ईशान आनंद की सक्रियता को बढ़ाते हुए बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है. उन्हें बसपा का मुख्य सेक्टर प्रभारी बनाते हुए चुनाव को देखते हुए अहम जिम्मेदारियां सौंप दी है. ईशान, आकाश आनंद के छोटे भाई, और मायावती के भाई आनंद कुमार के छोटे बेटे हैं.

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आकाश को किनारे कर ईशान को प्रमुखता

चर्चा है कि बसपा सुप्रीमो अब आकाश को किनारे कर, ईशान आनंद को आगे कर रही है. बीते दिनों बसपा की बैठक में भी ईशान आनंद मायावती के साथ प्रमुखता से नजर आए थे. वहीं दूसरी तरफ इसी बैठक में बसपा सुप्रीमो ने आकाश आनंद को फिलहाल सिर्फ पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर काम करने को कहा.

मायावती ने एक बार फिर में आकाश को राजनीतिक परिपक्वता की जरूरत होने की भी बात कही थी. आकाश के बाद अब ईशान की सक्रियता ने BSP की उत्तराधिकार की राजनीति पर चर्चाएं शुरू हो गई है. इस बीच आकाश आनंद ने नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाए जाने के बाद सोशल मीडिया अकाउंट पर अपना बायो बदलते हुए खुद को बसपा कार्यकर्ता बताया और अब उन्होंने फिर से इसे बदलकर सिर्फ 'बसपा समर्थक' कर दिया है.

मायावती ने अपनाया सख्त रुख

चुनाव से पहले बसपा में हुए इस बदलाव के बाद पार्टी की राजनीति में नए समीकरणों की चर्चा तेज हो गई है. सूत्रों के मुताबिक मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों को ये भी निर्देश दिए हैं कि उनके भतीजे आकाश आनंद और उनके ससुर को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया जाएगा. मायावती सोशल मीडिया पर 'उम्मीदों का आकाश' ट्रेंड होने से नाराज बताई जा रही हैं.

क्या है बसपा सुप्रीमो की रणनीति

बसपा में आकाश आनंद के आउट होने और ईशान आनंद की एंट्री के बाद मायावती की रणनीति को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं. ईशान आनंद ने लंदन से लॉ की डिग्री हासिल की है. वहीं वो अपने पिता के साथ परिवार के कारोबार और व्यवसायिक गतिविधियों का प्रबंधन भी संभालते रहे हैं. ईशान को एक शिक्षित और युवा चेहरे के तौर पर देखा जाता है.

ईशान की सक्रियता बढ़ाने को GenZ की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है. मायावती ईशान को पार्टी के साथ युवाओं से जोड़ने और युवा विंग को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकती है. दलित युवाओं पर भी ईशान के आने से असर पड़ेगा. हालांकि उनके उत्तराधिकारी बनेंगे ये कहना अब जल्दबाजी हो सकता है क्योंकि, मायावती जिस तरह स फैसले लेती है उन पर कहना थोड़ा मुश्किल हो सकता है.

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