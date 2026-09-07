Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडBSP से आकाश OUT ईशान IN! यूपी चुनाव से पहले मायावती की क्या है रणनीति?

BSP से आकाश OUT ईशान IN! यूपी चुनाव से पहले मायावती की क्या है रणनीति?

बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी में तमाम अहम पदों से दूर करके छोटे भतीजे ईशान आनंद को आगे कर दिया है. जिसके बाद बसपा सुप्रीमो की सियासी रणनीति को लेकर चर्चा तेज हो गई हैं.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 07 Sep 2026 01:05 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने संगठनात्मक बदलाव करते हुए भतीजे आकाश आनंद को तमाम बड़ी जिम्मेदारियों से दूर कर दिया है और छोटे भतीजे ईशान आनंद को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया. जिसके बाद बसपा में मायावती के बाद अगली पीढ़ी के नेतृत्व को लेकर हलचल तेज हो गई है. वहीं कई लोग बसपा सुप्रीमो की रणनीति को लेकर भी कयासबाजी कर रहे हैं. 

मायावती ने एक तरफ़ जहां आकाश आनंद के सभी बड़े पदों से हटा दिया है तो वहीं उनके छोटे भाई ईशान आनंद की सक्रियता को बढ़ाते हुए बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है. उन्हें बसपा का मुख्य सेक्टर प्रभारी बनाते हुए चुनाव को देखते हुए अहम जिम्मेदारियां सौंप दी है. ईशान, आकाश आनंद के छोटे भाई, और मायावती के भाई आनंद कुमार के छोटे बेटे हैं.   

गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बवाल, मारने को दौड़े MLA नंदकिशोर गुर्जर

आकाश को किनारे कर ईशान को प्रमुखता

चर्चा है कि बसपा सुप्रीमो अब आकाश को किनारे कर, ईशान आनंद को आगे कर रही है. बीते दिनों बसपा की बैठक में भी ईशान आनंद मायावती के साथ प्रमुखता से नजर आए थे. वहीं दूसरी तरफ इसी बैठक में बसपा सुप्रीमो ने आकाश आनंद को फिलहाल सिर्फ पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर काम करने को कहा. 

मायावती ने एक बार फिर में आकाश को राजनीतिक परिपक्वता की जरूरत होने की भी बात कही थी. आकाश के बाद अब ईशान की सक्रियता ने BSP की उत्तराधिकार की राजनीति पर चर्चाएं शुरू हो गई है. इस बीच आकाश आनंद ने नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाए जाने के बाद सोशल मीडिया अकाउंट पर अपना बायो बदलते हुए खुद को बसपा कार्यकर्ता बताया और अब उन्होंने फिर से इसे बदलकर सिर्फ 'बसपा समर्थक' कर दिया है. 

मायावती ने अपनाया सख्त रुख

चुनाव से पहले बसपा में हुए इस बदलाव के बाद पार्टी की राजनीति में नए समीकरणों की चर्चा तेज हो गई है. सूत्रों के मुताबिक मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों को ये भी निर्देश दिए हैं कि उनके भतीजे आकाश आनंद और उनके ससुर को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया जाएगा. मायावती सोशल मीडिया पर 'उम्मीदों का आकाश' ट्रेंड होने से नाराज बताई जा रही हैं. 

क्या है बसपा सुप्रीमो की रणनीति

बसपा में आकाश आनंद के आउट होने और ईशान आनंद की एंट्री के बाद मायावती की रणनीति को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं. ईशान आनंद ने लंदन से लॉ की डिग्री हासिल की है. वहीं वो अपने पिता के साथ परिवार के कारोबार और व्यवसायिक गतिविधियों का प्रबंधन भी संभालते रहे हैं. ईशान को एक शिक्षित और युवा चेहरे के तौर पर देखा जाता है. 

ईशान की सक्रियता बढ़ाने को GenZ की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है. मायावती ईशान को पार्टी के साथ युवाओं से जोड़ने और युवा विंग को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकती है. दलित युवाओं पर भी ईशान के आने से असर पड़ेगा. हालांकि उनके उत्तराधिकारी बनेंगे ये कहना अब जल्दबाजी हो सकता है क्योंकि, मायावती जिस तरह स फैसले लेती है उन पर कहना थोड़ा मुश्किल हो सकता है.  

सपा-कांग्रेस में सीटों का बंटवारा तय! 2017 के फॉर्मूले पर बनेगी बात

About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
Read More
Published at : 07 Sep 2026 01:05 PM (IST)
Tags :
UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा विधायक अतुल प्रधान हाउस अरेस्ट, पुलिस ने सहारनपुर जाने से रोका
सपा विधायक अतुल प्रधान हाउस अरेस्ट, पुलिस ने सहारनपुर जाने से रोका
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिल्ली हादसा: मृतकों के परिजनों के लिए 1-1 करोड़ रुपये मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग
दिल्ली हादसा: मृतकों के परिजनों के लिए 1-1 करोड़ रुपये मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुजफ्फरनगर में किशोरी अपहरण-दुष्कर्म केस के आरोपियों से पुलिस से मुठभेड़, 2 गिरफ्तार
मुजफ्फरनगर में किशोरी अपहरण-दुष्कर्म केस के आरोपियों से पुलिस से मुठभेड़, 2 गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा-कांग्रेस में सीटों का बंटवारा तय! 2017 के फॉर्मूले पर बनेगी बात
सपा-कांग्रेस में सीटों का बंटवारा तय! 2017 के फॉर्मूले पर बनेगी बात
Advertisement

वीडियोज

Breaking News | Moti Bagh Building Collapse: मलबा हटाने में जुटी JCB...हादसे से दहली दिल्ली!
Moti Bagh Building Collapse | Sansani: दिल्ली के 'कातिल सिस्टम' का कहर ! | Delhi Hostel
Delhi Building Collapse | Sandeep Chaudhary: दिल्ली हादसे ने खोली लापरवाह सिस्टम की पोल? | BJP
Moti Bagh Building Collapse: कैसे हुआ दिल्ली हादसा? चश्मदीदों ने खोले राज, कंपा देगी सच्चाई!
Breaking News | Moti Bagh Building Collapse: दिल्ली में 'मौत का हॉस्टल'..जिम्मेदार कौन? | Janhit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
हवा में विमान के इंजन से निकलने लगा तेल, मच गया हंगामा, जानें फिर क्या हुआ?
हवा में विमान के इंजन से निकलने लगा तेल, मच गया हंगामा, जानें फिर क्या हुआ?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिल्ली हादसा: मृतकों के परिजनों के लिए 1-1 करोड़ रुपये मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग
दिल्ली हादसा: मृतकों के परिजनों के लिए 1-1 करोड़ रुपये मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग
इंडिया
'रूसी पुलिस फंसाकर जबरन आर्मी में भेज रही है...' पत्नी ने मदद के लिए इंडिया भेजा मैसेज
'रूसी पुलिस फंसाकर जबरन आर्मी में भेज रही है...' पत्नी ने मदद के लिए इंडिया भेजा मैसेज
क्रिकेट
पाकिस्तान बोर्ड PSL 2027 का शेड्यूल बदलने पर मजबूर, IPL नहीं है वजह
पाकिस्तान बोर्ड PSL 2027 का शेड्यूल बदलने पर मजबूर, IPL नहीं है वजह
टेलीविजन
'मेरे अंडरगारमेंट्स भी धो दो...' Bigg Boss 20 में चाय पर बवाल, माही विज पर भड़कीं बादशाह की एक्स-वाइफ
'मेरे अंडरगारमेंट्स भी धो दो...' माही विज पर भड़कीं बादशाह की एक्स-वाइफ
इंडिया
'बाय-बाय पापा...' बोलकर चिनाब नदी में कूद गई लड़की, सुसाइड का वीडियो वायरल
'बाय-बाय पापा...' बोलकर चिनाब नदी में कूद गई लड़की, सुसाइड का वीडियो वायरल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा विधायक अतुल प्रधान हाउस अरेस्ट, पुलिस ने सहारनपुर जाने से रोका
सपा विधायक अतुल प्रधान हाउस अरेस्ट, पुलिस ने सहारनपुर जाने से रोका
Home Tips
Flour Bugs: आटे में कीड़े और घुन से हैं परेशान? 1 ट्रिक से पाएं छुटकारा
आटे में कीड़े और घुन से हैं परेशान? 1 ट्रिक से पाएं छुटकारा
ABP NEWS
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
ABP NEWS
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
ABP NEWS
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
ABP NEWS
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
ABP NEWS
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
Embed widget