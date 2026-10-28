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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगोंडाः इंतजार करती रही दुल्हन, दहेज में नहीं मिली THAR तो बारात नहीं लाया दूल्हा

गोंडाः इंतजार करती रही दुल्हन, दहेज में नहीं मिली THAR तो बारात नहीं लाया दूल्हा

गोंडा में दहेज से जुड़ा एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. दहेज में थार गाड़ी की मांग पूरी नहीं होने पर दूल्हे ने बारात लाने से इनकार कर दिया. पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है.

Written By : कृष्ण कुमार |  Updated at : 28 Oct 2026 10:55 PM (IST)
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गोंडा में एक मां ने अपनी बेटी की शादी के लिए पूरी तैयारी की, मैरिज हॉल बुक कराया, दहेज का सामान जुटाया और बारात के स्वागत का इंतजार करती रही. आरोप है कि दहेज में थार गाड़ी की मांग पूरी न होने और सामान की रसीद पर हस्ताक्षर कराने को लेकर हुए विवाद के बाद दूल्हा पक्ष बारात लेकर नहीं पहुंचा. रात के साढ़े 12 बजे तक बेटी बारात का इंतजार करती रही. पीड़ित मां नाजू ने दूल्हा पक्ष पर दहेज की मांग करने और शादी से ऐन वक्त पर पीछे हटने का आरोप लगाया है.

दरअसल, गोंडा की रहने वाली नाजू ने अपनी बेटी की शादी गोरखपुर निवासी मोहम्मद असलम के बेटे सलमान से तय की थी. महिला के मुताबिक, करीब एक साल से शादी की बात चल रही थी और दोनों परिवारों के बीच आना-जाना भी था. आरोप है कि शुरुआत में दूल्हा पक्ष उनकी ओर से किए जा रहे लेन-देन से खुश था, लेकिन शादी की तारीख नजदीक आने पर दहेज की मांग को लेकर विवाद शुरू हो गया.

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लड़की पक्ष ने मैरिज हॉल में जुटाया दहेज का सामान

महिला के मुताबिक, शादी की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थीं. राजा मैरिज हॉल में इंतजाम किया गया था और दहेज का सामान भी जुटा लिया गया था. आरोप है कि शादी का जोड़ा भी ठीक नहीं था, जिसको लेकर दुल्हन ने आपत्ति जताई थी. इसके बावजूद परिवार शादी की रस्में पूरी होने की उम्मीद लगाए बैठा था.

पीड़िता ने बताया कि दूल्हा पक्ष ने दहेज का सामान गोरखपुर स्थित अपने घर पहुंचाने की बात कही थी. जब उन्होंने सामान अपने घर से देने की बात कही, तो कथित तौर पर गाड़ी का किराया देने की मांग की गई. बाद में दूल्हा पक्ष की ओर से एक रिश्तेदार को भेजकर सामान लिया गया, जिसकी महिला ने रसीद पर हस्ताक्षर भी कराए. आरोप है कि इसी बात को लेकर सुबह करीब चार बजे फोन पर विवाद हुआ और दुल्हन के पिता को अपमानित किया गया.

दुल्हन की मां ने की भावुक अपील

महिला का कहना है कि उन्होंने दूल्हा पक्ष से शादी करने की गुहार भी लगाई, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी. बारात नहीं पहुंचने से शादी की खुशियां मातम में बदल गईं और बेटी को मेहंदी लगाए बारात का इंतजार करना पड़ा. अपनी आपबीती सुनाते हुए पीड़ित मां ने दूसरी महिलाओं और अभिभावकों से अपील की कि वे अपनी बेटियों की शादी तय करते समय सतर्क रहें और उन्हें ऐसे लोगों के हाथों में न सौंपें.

पुलिस ने दूल्हा सहित 3 लोगों पर दर्ज किया नामजद केस

वहीं कोतवाली नगर पुलिस ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत 3 नामजद (दूल्हा मोहम्मद सिम्मी दूल्हे के पिता मोहम्मद सलमान और एक अन्य मोहम्मद असलम )के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच और कार्रवाई में जुट गई है.

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About the author कृष्ण कुमार

कृष्ण कुमार साल 2013 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. गोंडा में जिला संवाददाता के तौर पर काम कर रहे हैं. गोंडा की राजनीति, अपराध और अन्य बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. कृष्ण कुमार ने अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद से पत्रकारिता की पढ़ाई की और गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं. एबीपी से जुड़ने से पहले कृष्ण कुमार ने अन्य चैनलों में भी काम किया है.
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Published at : 28 Oct 2026 10:53 PM (IST)
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