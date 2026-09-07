Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसहारनपुर मस्जिद विवाद में ASI की एंट्री, कुएं के सैंपल लिए

सहारनपुर मस्जिद विवाद में ASI की एंट्री, कुएं के सैंपल लिए

मस्जिद के ध्वस्तीकरण के बाद कुआं मिलने के तुरंत बाद सहारनपुर के उप जिलाधिकारी सुबोध कुमार मौके पर पहुंचे और कुएं की प्राचीनता और इतिहास का पता लगाने के लिए एएसआई को सूचित किया.

Written By : बलराम पांडेय |  Updated at : 07 Sep 2026 01:55 PM (IST)
Preferred Sources

सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में मस्जिद के ध्वस्तीकरण के बाद मलबे के नीचे लगभग 20 फुट गहरा और करीब 1.5 मीटर चौड़ा कुआं मिला. इसके बाद अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की टीम कुएं का निरीक्षण करने पहुंची और उसने सैंपल लिए. एएसआई की टीम ने कुएं का सैंपल लिया ताकि पता लगाया जा सके कि कुआं कितना पुराना है.

दोनों पक्षों के बीच इस बात को लेकर विवाद है कि यह कुआं किस पक्ष से संबंधित है. इसी विवाद को देखते हुए प्रशासन ने ASI की टीम को जांच के लिए बुलाया है. मलबा हटाने के बाद कुआं सामने आया है. बताया जा रहा है कि कुएं को बंद करने के बाद उसके ऊपर मस्जिद का निर्माण किया गया था. इससे यह माना जा रहा है कि कुआं मस्जिद से पहले का है. अब मुख्य सवाल यह है कि यह कुआं कितने साल पुराना है और इसे किसने बनवाया था. ASI की जांच के बाद इन सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है.

कुएं की जांच ​​के दौरान ASI टीम के साथ सिटी मजिस्ट्रेट भी मौजूद थे, जिन्होंने मस्जिद से जुड़ा आदेश जारी किया था. इससे पहले कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद कुएं की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए. कुएं के आसपास होने वाली हर गतिविधि पर अब कैमरों के जरिए नजर रखी जाएगी. कुएं से जुड़े मौजूद साक्ष्यों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ न हो, इसको लेकर भी कैमरों के जरिए लगातार निगरानी की जाएगी. कुएं की सुरक्षा और साक्ष्यों की निगरानी के लिए प्रशासन ने सतर्कता बढ़ाई है और सीसीटीवी कैमरे के जरिए कंट्रोल रूम से रखी नजर  जाएगी.

बता दें कि सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद मस्जिद के ध्वस्तीकरण के बाद मलबा हटाते समय एक स्लैब दिखाई दिया, जिसे कटर से काटने के बाद उसके नीचे कुआं मिला. कुआं मिलने के तुरंत बाद सहारनपुर के उप जिलाधिकारी सुबोध कुमार मौके पर पहुंचे और कुएं की प्राचीनता और इतिहास का पता लगाने के लिए एएसआई को सूचित किया.

कुआं मिलने के बाद अधिकारियों ने बताया कि कलेक्ट्रेट परिसर में पुलिस बल तैनात है और लोगों को वहां जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है. साल 2025 में बजरंग दल के क्षेत्रीय संयोजक विकास त्यागी ने सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत में एक याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि कलेक्ट्रेट परिसर में बनी मस्जिद अवैध है. इसके बाद सहारनपुर के सिटी मजिस्ट्रेट ने ढांचे को अवैध घोषित किया और इसे गिराने का आदेश जारी किया था.

नेपाल बाढ़: मदद के लिए 6 साल के बच्चे ने दान की पॉकेटमनी, गुल्लक लेकर पहुंचा DM ऑफिस

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
Read More
Published at : 07 Sep 2026 01:54 PM (IST)
Tags :
ASI UP NEWS SAHARANPUR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP 2027 चुनाव में सीएम का चेहरा योगी या कोई और? पंकज चौधरी ने गिनाए 6 नाम
UP 2027 चुनाव में सीएम का चेहरा योगी या कोई और? पंकज चौधरी ने गिनाए 6 नाम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नेपाल बाढ़: मदद के लिए 6 साल के बच्चे ने दान की पॉकेटमनी, गुल्लक लेकर पहुंचा DM ऑफिस
नेपाल बाढ़: 6 साल के बच्चे ने दान की पॉकेटमनी, गुल्लक लेकर पहुंचा DM ऑफिस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गंगोत्री सीट का गजब इतिहास, जिसे मिला जीत का ताज उसकी ही बनी सरकार!
गंगोत्री सीट का गजब इतिहास, जिसे मिला जीत का ताज उसकी ही बनी सरकार!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BSP से आकाश OUT ईशान IN! यूपी चुनाव से पहले मायावती की क्या है रणनीति?
BSP से आकाश OUT ईशान IN! यूपी चुनाव से पहले मायावती की क्या है रणनीति?
Advertisement

वीडियोज

Breaking News | Moti Bagh Building Collapse: मलबा हटाने में जुटी JCB...हादसे से दहली दिल्ली!
Moti Bagh Building Collapse | Sansani: दिल्ली के 'कातिल सिस्टम' का कहर ! | Delhi Hostel
Delhi Building Collapse | Sandeep Chaudhary: दिल्ली हादसे ने खोली लापरवाह सिस्टम की पोल? | BJP
Moti Bagh Building Collapse: कैसे हुआ दिल्ली हादसा? चश्मदीदों ने खोले राज, कंपा देगी सच्चाई!
Breaking News | Moti Bagh Building Collapse: दिल्ली में 'मौत का हॉस्टल'..जिम्मेदार कौन? | Janhit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आचार्य बालकृष्ण को मिली बड़ी राहत , CBI कोर्ट ने किया बरी
आचार्य बालकृष्ण को मिली बड़ी राहत , CBI कोर्ट ने किया बरी
दिल्ली NCR
सत्य निकेतन हादसा: रेखा सरकार का पहला बड़ा एक्शन, MCD के 5 अधिकारी सस्पेंड, देखें पूरी लिस्ट
सत्य निकेतन हादसा: पहला बड़ा एक्शन, MCD के 5 अधिकारी सस्पेंड, देखें पूरी लिस्ट
इंडिया
सर्जियो गोर ने दिया बड़ा ऑफर, 'चांद की सतह पर भारत हमारे साथ हो...'
सर्जियो गोर ने दिया बड़ा ऑफर, 'चांद की सतह पर भारत हमारे साथ हो...'
क्रिकेट
भारत-जापान के ऐतिहासिक मैच पर बोले BCCI सचिव देवजीत सैकिया, कहा- यह हमारी जिम्मेदारी...
भारत-जापान के ऐतिहासिक मैच पर बोले BCCI सचिव देवजीत सैकिया, कहा- यह हमारी जिम्मेदारी
टेलीविजन
'मेरे अंडरगारमेंट्स भी धो दो...' Bigg Boss 20 में चाय पर बवाल, माही विज पर भड़कीं बादशाह की एक्स-वाइफ
'मेरे अंडरगारमेंट्स भी धो दो...' माही विज पर भड़कीं बादशाह की एक्स-वाइफ
इंडिया
'आंधी, तूफानी बारिश...,' दिल्ली, यूपी-बिहार समेत इन राज्यों के लिए IMD की चेतावनी
'आंधी, तूफानी बारिश...,' दिल्ली, यूपी-बिहार समेत इन राज्यों के लिए IMD की चेतावनी
मध्य प्रदेश
एक साल में 4 बार ट्रांसफर... परेशान हुईं भोपाल की IAS अफसर नेहा मारव्या, छलका दर्द
एक साल में 4 बार ट्रांसफर... परेशान हुईं भोपाल की IAS अफसर नेहा मारव्या, छलका दर्द
ट्रेंडिंग
दही-हांडी तोड़ने पहुंचा बंदर, यूजर्स बोले-हनुमान जी आए हैं
दही-हांडी तोड़ने पहुंचा बंदर, यूजर्स बोले-हनुमान जी आए हैं
ABP NEWS
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
ABP NEWS
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
ABP NEWS
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
ABP NEWS
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
ABP NEWS
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
Embed widget