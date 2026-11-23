उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से समाजवादी पार्टी के सांसद एसपी सिंह ने कांवड़ यात्रा को लेकर विवादित बयान दिया है.उन्होंने कहा, "कांवड़ यात्रा में गरीब जाते हैं, पढ़े-लिखे नहीं." उन्होंने तेज आवाज में डीजे और हुड़दंग को ढोंग बताया और लोगों को अपनी रोजी-रोटी पर ध्यान देने की बात कही.

पत्रकारों से बातचीत में सपा सांसद ने कहा, "कांवड़ यात्रा में गरीब लोग शामिल होते हैं, पढ़े-लिखे लोग नहीं जाते. लोगों को पहले अपनी रोजी-रोटी पर ध्यान देना चाहिए. ईश्वर की आराधना घर या गांव के मंदिर में भी की जा सकती है. जल चढ़ाना है तो पैदल जाने के बजाय बाइक या किसी वाहन से भी जा सकते हैं."

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डीजे पर उठाए सवाल

सांसद एसपी सिंह ने कांवड़ यात्रा में डीजे के इस्तेमाल पर सवाल उठाते हुए कहा, "कानफोड़ डीजे की आवाज इतनी तेज होती है कि गाड़ियों के शीशे तक थर्राने लगते हैं." एसपी सिंह ने इसे ढोंग बताते हुए ऐसी गतिविधियों को बंद करने की बात कही.

दुर्गा पूजा पर भी की थी टिप्पणी

सपा सांसद एसपी सिंह ने इससे पहले भी कांवड़ यात्रा और दुर्गा पूजा को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा था कि गांव के मंदिर में जाकर हाथ जोड़ने या जल चढ़ाने से ही आशीर्वाद मिल सकता है, इसके लिए 50-50 किलोमीटर पैदल चलने की जरूरत नहीं है. उन्होंने दुर्गा पूजा के बाद मूर्ती विसर्जन पर भी सवाल उठाए.इस परंपरा को बंद करने की बात कही.

सपा सांसद के बयान पर हिन्दू संगठनों ने आक्रोश जताते हुए कार्रवाई की भी मांग की थी. लेकिन इस मुद्दे को लेकर एसपी सिंह अपने बयान पर भी कायम हैं और उन्नाव में रविवार को फिर से अपना बयान दोहराया.

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