उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सीटों के बटवारें को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बैठक हुई. इसको लेकर बीजेपी ने तंज कसा है. बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने दोनों दलों के बीच चल रही सियासी खींचतान पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच कोई लड़ाई बीजेपी से नहीं, बल्कि आपस में है. दोनों दलों के बीच सीटों और सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर खींचतान चल रही है.

दरअसल, सपा और कांग्रेस के बीच हुई बैठक करीब 20 मिनट तक चली. इस बैठक और आजम खान व असदुद्दीन ओवैसी के बयानों को लेकर कुंवर बासित अली ने विपक्षी दलों पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां सालों तक एक-दूसरे पर आरोप लगाती रही हैं और एक-दूसरे के खिलाफ घोटालों की जांच की मांग करती रही हैं.

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'चोर-चोर मौसेरे भाई हैं'

कुंवर बासित अली ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा, "चोर-चोर मौसेरे भाई हैं. इनके नेताओं ने एक-दूसरे पर कितने आरोप लगाए हैं और एक-दूसरे के खिलाफ कितने घोटालों की जांच कराई है."

उन्होंने कहा, "समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को वे वीडियो क्लिप चलानी चाहिए, जिनमें अखिलेश यादव कांग्रेस के घोटालों की जांच की मांग करते थे और जब कांग्रेस समाजवादी पार्टी पर लगातार भ्रष्टाचार और घोटालों के आरोप लगाती थी. वहीं, समाजवादी पार्टी के नेता भी कांग्रेस पर आरोप लगाते रहे हैं."

#WATCH | कांग्रेस-SP की सिर्फ 20 मिनट बैठक पर BJP अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कुंवर बासित अली बोले, 'कांग्रेस और SP के बीच अंदरूनी लड़ाई' @romanaisarkhan | https://t.co/SMm0dUypVm @ReporterAnkitG #KunwarBasitAli #BJP #Congress #SamajwadiParty #UPPolitics #ABPNews https://t.co/Z9nWDGP2sE — ABP News (@ABPNews) November 23, 2026

सत्ता और सीटों के बंटवारे को लेकर है लड़ाई

बीजेपी नेता ने दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की चर्चा पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा, "इसलिए इनकी असली समस्या आपसी बंटवारे, मलाई और सत्ता में होने वाली लूट को लेकर है. भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में इन्हें जिस तरह की छूट नहीं मिल रही है, असल परेशानी उसी को लेकर है."

उन्होंने आगे कहा, "ये लोग चर्चा करते हैं कि गठबंधन कैसे होगा, लेकिन ऐसा होना नहीं है. इनकी लड़ाई बीजेपी से नहीं है. असल लड़ाई तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच है. दोनों के बीच इस बात को लेकर खींचतान है कि किस तरह ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल की जाएं. ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं."

ओवैसी और आजम खान के बयानों पर भी साधा निशाना

कुंवर बासित अली ने असदुद्दीन ओवैसी और आजम खान के बयानों पर भी हमला बोला. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इस बार न हैदराबादी बिरयानी की बात होगी और न गुलाब की, बल्कि जर्दा लोगों का मुंह मीठा करेगा. उन्होंने जर्दा के भगवा रंग का जिक्र करते हुए भी सियासी टिप्पणी की.

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बासित अली ने ओवैसी को लेकर आरोप लगाया कि उन्हें समाजवादी पार्टी की तरफ से उतारा गया है, ताकि बीजेपी को मिलने वाले मुस्लिम वोटों को काटा जा सके. हालांकि, यह उनका राजनीतिक आरोप है. इस तरह कुंवर बासित अली ने सपा-कांग्रेस की बैठक से लेकर ओवैसी और आजम खान के बयानों तक, विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा.