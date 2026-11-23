राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी. दोनों ने पहले ईंट से उसके सिर पर हमला किया. इसके बाद पत्नी ने पति के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और प्रेमी ने पैरों से उसका गला दबाकर जान ले ली. 17 नवंबर को युवक का शव मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की. पहले तो पत्नी पुलिस को गुरमाह करती रही. फिर पुलिस की सख्ती के बाद उसने अपना जुर्म कबूल किया. पुलिस ने घटना के पांच दिन बाद आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है, वही उसका प्रेमी मनोज फरार है.

डीसीपी उत्तरी अमित कुमार आनंद के मुताबिक, सीतापुर के महमूदाबाद निवासी दीपक ने वर्ष 2023 में ज्योति से शादी की थी. यह दीपक की दूसरी और ज्योति की तीसरी शादी थी. ज्योति की पहली शादी से छह साल की बेटी है, जबकि दीपक के पहली शादी से तीन बच्चे हैं. दोनों पहले गुडंबा में ज्योति के माता-पिता के साथ रहते थे. करीब डेढ़ साल पहले दोनों अलीगंज स्थित सीएमएस स्कूल में नौकरी करने लगे. दीपक वहां ड्राइवर और ज्योति आया थी. बाद में दोनों ने स्कूल के पास किराये पर कमरा ले लिया.

पति के दोस्त से हुआ प्रेम

करीब एक साल पहले दीपक का दोस्त मनोज ज्योति के संपर्क में आया था. दीपक उसे घर पर शराब पीने के लिए बुलाता था. इसी दौरान ज्योति और मनोज के बीच नजदीकियां बढ़ गईं. दीपक इस रिश्ते को लेकर नाराज रहता था. ज्योति ने पुलिस को बताया कि दीपक शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था. उस पर शराब पीने और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का दबाव भी डालता था. उसने मनोज को अपनी परेशानी बताई और दीपक से अलग होने की बात बताई.

ज्योति ने करीब 15 दिन पहले दीपक पर अपनी छह साल की बेटी को अश्लील वीडियो दिखाने और गलत तरीके से छूने का भी आरोप लगाया. इसके बाद उसने मनोज से कहा कि अब वो दीपक की हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकती. इसी के बाद दोनों ने दीपक को रास्ते से हटाने की योजना बनाई.

डॉक्टर के पास जाने का बहाना बनाकर बुलाया प्रेमी

16 नवंबर की देर रात दीपक ने शराब पी रखी थी. उसने ज्योति पर भी शराब पीने का दबाव बनाया, लेकिन उसने मना कर दिया. इसके बाद ज्योति ने तबीयत खराब होने और डॉक्टर के पास जाने का बहाना बनाया. उसने फोन करके मनोज को बुला लिया. मनोज बाइक से पहुंचा और तीनों ओरो सिटी के पास गए.

वहां ज्योति ने उल्टी आने का बहाना बनाकर बाइक से उतरने की बात कही. इसी दौरान दीपक और मनोज बातचीत कर रहे थे. तभी ज्योति ने पीछे से ईंट उठाकर दीपक के सिर पर वार कर दिया. उसके गिरने के बाद मुंह में कपड़ा ठूंस दिया गया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई. घटना के बाद दोनों मौके से फरार हो गए.

सीसीटीवी और सर्विलांस से खुला राज

17 नवंबर को दीपक का शव मिलने पर उसके गले पर चोट के निशान मिले थे. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हुई. इसके बाद मृतक के भाई की शिकायत पर पुलिस ने पत्नी ज्योति और एक अन्य आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. इसके बाद सर्विलांस टीम और जानकीपुरम पुलिस टीम ने घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली.

मोबाइल सर्विलांस और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई. संयुक्त टीम ने छुईयापुरवा ठेके के पास सड़क किनारे पेड़ के पीछे से ज्योति कश्यप को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अब फरार आरोपी मनोज की तलाश में दबिश दे रही है.