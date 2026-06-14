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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडBasti News: IAS अधिकारी के सामने वकील पर हमला! घोटालों का खुलासा करने पर मारपीट का आरोप

Basti News: IAS अधिकारी के सामने वकील पर हमला! घोटालों का खुलासा करने पर मारपीट का आरोप

Basti News In Hindi: बस्ती में CDO सार्थक अग्रवाल की चौपाल के दौरान विकास घोटालों का खुलासा करने पर अधिवक्ता पर प्रधान पक्ष ने हमला कर दिया. माइक छीनने और धक्का-मुक्की का वीडियो वायरल हो रहा है.

By : सतीश श्रीवास्तव | Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी | Updated at : 14 Jun 2026 05:15 PM (IST)
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बस्ती जिले के बनकटी विकास खंड अंतर्गत ग्राम पंचायत खोरिया में शनिवार रात आयोजित रात्रि ग्राम चौपाल में हंगामा हो गया. मुख्य विकास अधिकारी सार्थक अग्रवाल की मौजूदगी में ग्रामीणों के विकास कार्यों में कथित घोटाले का मुद्दा उठाते ही ग्राम प्रधान पक्ष ने अधिवक्ता पर हमला बोल दिया. माइक छीनने और धक्का-मुक्की की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है.

शासन के निर्देश पर सीडीओ सार्थक अग्रवाल की अध्यक्षता में विशेष रात्रि ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया था. मंच पर जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे. इसी दौरान खोरिया गांव के अधिवक्ता दुर्गा प्रसाद उपाध्याय ने माइक संभाला और शौचालय निर्माण, इंटरलॉकिंग सड़क तथा अन्य विकास कार्यों में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए. उन्होंने तथ्य और आंकड़ों के साथ घोटाले की परत दर परत खोलनी शुरू की.

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माइक छीना, अधिवक्ता के साथ की गई मारपीट

इसके बाद अधिवक्ता द्वारा भ्रष्टाचार उजागर किए जाने से बौखलाए ग्राम प्रधान और उनके समर्थकों ने बीच चौपाल में ही अधिवक्ता दुर्गा प्रसाद पर हमला कर दिया. उनके हाथ से माइक छीन लिया गया और धक्का-मुक्की की गई. मौके पर अफरा-तफरी मच गई. अन्य ग्रामीणों ने बीच-बचाव किया, जिससे स्थिति और बिगड़ने से बची. इस घटना के बाद सीडीओ और उनकी टीम को कार्यक्रम समाप्त कर जल्दी वापस लौटना पड़ा.

वीडियो वायरल, प्रशासन पर सवाल

घटना का वीडियो रविवार सुबह से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि अधिकारी मूकदर्शक बने रहे और शिकायतकर्ता की आवाज को दबाने की कोशिश की गई. वीडियो वायरल होने के बाद जिले में भारी रोष व्याप्त है. लोग सवाल उठा रहे हैं कि शीर्ष आईएएस अधिकारी की मौजूदगी में सच बोलने वाले व्यक्ति की सुरक्षा नहीं हो पाई तो आम ग्रामीण कैसे अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे.

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े युवा आईएएस सार्थक अग्रवाल, जो उच्च वेतन वाली नौकरियां छोड़कर देश सेवा के लिए यूपीएससी क्रैक कर भारत लौटे थे, इस घटना से जमीनी हकीकत का सामना कर रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर सच बोलने वालों को दबाया जा रहा है.

फिलहाल जिला प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. सूत्रों के अनुसार आंतरिक जांच शुरू कर दी गई है. इस घटना ने विकास कार्यों में पारदर्शिता और ग्रामीणों की शिकायतों पर सुनवाई को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं.

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Published at : 14 Jun 2026 05:05 PM (IST)
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