असम में वायुसेना के AN-32 विमान हादसे में अलीगढ़ के जितेंद्र शर्मा शहीद, गांव में पसरा सन्नाटा

असम के जोरहाट एयरबेस पर भारतीय वायुसेना के AN-32 विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना में अलीगढ़ जनपद की खैर विधानसभा क्षेत्र के गांव सालपुर निवासी वायुसेना के सार्जेंट जितेंद्र शर्मा शहीद हो गए. जैसे ही शहादत की सूचना गांव पहुंची, पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई. परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है, जबकि गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है. हर आंख नम है और हर जुबान पर केवल एक ही बात है कि गांव का लाल देश की सेवा करते हुए अमर हो गया.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान असम के जोरहाट एयरबेस पर लैंडिंग से पहले ही एक हादसे का शिकार हो गया. इस दुर्घटना में वायुसेना के कई जवान प्रभावित हुए, जिनमें अलीगढ़ के सार्जेंट जितेंद्र शर्मा भी शामिल थे. हादसे के बाद भारतीय वायुसेना ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश जारी कर दिए हैं.

अलीगढ़ की खैर विधानसभा से हैं सार्जेंट जितेंद्र शर्मा

वायुसेना के अधिकारी पूरे घटनाक्रम की जांच कर रहे हैं ताकि दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके. सार्जेंट जितेंद्र शर्मा अलीगढ़ जिले की खैर तहसील के टप्पल ब्लॉक स्थित गांव सालपुर के रहने वाले थे. बचपन से ही देश सेवा का जज्बा रखने वाले जितेंद्र शर्मा ने भारतीय वायुसेना में भर्ती होकर अपने सपनों को साकार किया था. परिवार और गांव के लोगों के अनुसार वह बेहद अनुशासित, मेहनती और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत थे.

उन्होंने अपने सेवा काल के दौरान विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया और हमेशा अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दी. जैसे ही शहादत की सूचना गांव सालपुर पहुंची, पूरे गांव में मातम छा गया. परिजनों के घर लोगों का तांता लग गया.

ग्रामीण, रिश्तेदार और क्षेत्र के गणमान्य लोग परिवार को ढांढस बंधाने के लिए पहुंचने लगे. गांव की गलियों में शोक का माहौल दिखाई दिया. हर कोई शहीद जितेंद्र शर्मा के व्यक्तित्व और उनके योगदान को याद करता नजर आया.

घटना के बाद ग्रामीणों ने क्या बताया?

ग्रामीणों ने बताया कि जितेंद्र शर्मा गांव के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत थे और हमेशा युवाओं को सेना तथा देश सेवा के लिए प्रेरित करते थे. परिवार के सदस्यों का कहना है कि उन्हें अपने बेटे की शहादत पर गर्व है, लेकिन उसका यूं अचानक चले जाना असहनीय पीड़ा दे गया है. माता और अन्य परिजन गहरे सदमे में हैं. घर में शोकाकुल माहौल है और परिजनों की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. गांव की महिलाओं ने भी परिवार के दुख में शामिल होकर संवेदना व्यक्त की.

खैर क्षेत्र के लोगों ने शहीद जितेंद्र शर्मा को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्योछावर किए हैं. उनका बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा. स्थानीय लोगों का कहना है कि देश की सीमाओं और सैन्य ठिकानों पर तैनात जवान अपने परिवारों से दूर रहकर राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं. ऐसे में जब कोई जवान शहीद होता है तो केवल उसका परिवार ही नहीं, बल्कि पूरा देश एक सच्चे सपूत को खो देता है.

परिवार में कौन है मौजूद?

जितेंद्र शर्मा उम्र (31) पूरे परिवार में 7 भाई-बहन थे. वह अपने घर में सबसे छोटे थे. अभी घर में उनकी मां राजेश्वरी देवी के अलावा 2 बड़े भाई रमाकांत और भूपेंद्र रहते हैं. जितेंद्र का भारतीय वायुसेना में 1 जनवरी, 2015 को सिलेक्शन हुआ था. करीब 11 साल तक उन्होंने राष्ट्र सेवा की. जितेंद्र के पिता करुआ शर्मा का 12 साल पहले निधन हो गया था. पिता के निधन के बाद मां राजेश्वरी देवी ने सभी बच्चों का पालन-पोषण किया.

योगी सरकार की पहल, यूपी के 1 लाख घरों में लगेंगे मिनी बायोगैस प्लांट, रसोई गैस खर्च होगा कम

परिवार वालों ने बताया कि जितेंद्र हाल ही में छुट्टी लेकर गांव आए थे. 5 जून को वह ड्यूटी पर लौटे थे. घर में उनकी शादी को लेकर बातचीत चल रही थी. उन्होंने शादी के लिए लड़की भी देखी थी. परिवार जल्द ही विवाह की तैयारियां शुरू करने वाला था, लेकिन इससे पहले ही हादसे में उनकी मौत हो गई.

शहीद जितेंद्र के भाई ने दी यह जानकारी

जितेंद्र के बड़े भाई भूपेंद्र शर्मा ने बताया कि हमें दोपहर करीब 12 बजे भाई को लेकर कुछ अनहोनी का शक हुआ, जब हमने न्यूज देखी. फिर करीब 1 बजे सेना के अधिकारियों का फोन आया. तब यह बात पूरी तरह कंफर्म हो गई कि मेरा छोटा भाई जितेंद्र शहीद हो गया है. जितेंद्र पिछले एक साल से असम के जोरहाट में तैनात था. वैसे उसे सेना में सेवा देते हुए यह 12वां साल चल रहा था.

5 जून को ड्यूटी पर जाते समय वह हमेशा की तरह बिल्कुल सामान्य था और सभी से अच्छे से मिलकर गया था. चलते वक्त उसने मां से कहा था-चलूं मां, आऊंगा फिर. जितेंद्र शर्मा का पार्थिव शरीर रविवार तक उनके पैतृक गांव पहुंचने की संभावना है.

मंत्री सुरेंद्र दिलेर ने की सवेंदना व्यक्त

पूरे मामले पर सुरेंद्र दिलेर के द्वारा शहीद के परिजनों को सांत्वना देते हुए परिवार के लिए संवेदना व्यक्त की है और परिवार को अकेला ना समझने की बात कही है. शहीद की मां से बातचीत के दौरान राजस्व राज्यमंत्री के द्वारा भरोसा दिलाते हुए कहा है परिवार का पूरा ध्यान रखा जाएगा. हर संभव मदद परिवार की होगी. उनका एक बेटा शहीद हुए है सुरेंद्र दिलेर भी उनका बेटा है जो पूरे परिवार का ध्यान रखेंगे.

योगी सरकार की पहल, यूपी के 1 लाख घरों में लगेंगे मिनी बायोगैस प्लांट, रसोई गैस खर्च होगा कम